ARTIGO COM VÍDEOS – A França conquistou uma vitória histórica jogando na Irlanda, mas nem isso pode parar o Top 14. A rodada pertenceu aos líderes com as equipes da parte de cima da tabela vencendo seus jogos e consolidando ainda mais a liderança. O líder Toulouse (1º), mesmo sem suas estrelas, bateu em casa a Section Paloise (11º), o vice-líder La Rochelle (2º) conquistou uma importante vitória fora de casa diante do Toulon (6º) enquanto o Racing (3º) bateu em Paris o Lyon (7º).

O período do Six Nations é sempre difícil para o Toulouse, que tradicionalmente constitui a base da seleção francesa, nesse final de semana porém o time não sentiu falta de suas estrelas, batendo em casa a Section Paloise por 31 a 9. O resultado mantém os occitanos na primeira colocação.

O La Rochelle sempre foi criticado pelo desempenho ruim fora de casa. Nesse fim de semana porém o time calou os críticos, batendo longe da costa atlântica o Toulon por 29 a 11. Os visitantes dominara completamente a partida, não dando chance para os donos da casa, que encerram uma sequencia de 21 jogos invictos na Provence. A vitória dá um novo moral para o La Rochelle, o Toulon por outro lado vem tendo uma temporada de altos e baixos, sem conseguir manter um padrão de jogo.

O Lyon viajou para Paris e não teve vida fácil, sendo batido pelo Racing por 34 a 26. Nem o hat trick do ponta Noa Nakaitaci ajudou os visitantes que deixaram a vitória escapar em duas interceptações infantis. O resultado mantém o Racing na luta pela liderança, o time está empatado com o La Rochelle, que possui um jogo a menos.

O Bordeaux (4º) segue dominando a competição em 2021, nesse fim de semana o time bateu em casa o Stade Français (8º) por 44 a 6, sendo o quinto concorrente direto pela classificação batido esse ano. Os parisisense não vencem longe de casa desde outubro, completamente dominados nesse final de semana.

A má fase do Montpellier (12º) continua, com a equipe batida fora de casa pelo Castres (9º) por 48 a 17. Destaque para o abertura argentino Benjamin Urdapilleta que anotou 33 pontos (um try, quatro conversões e cinco penais). Com a vitória o Castres coloca a zona de rebaixamento para trás e pode começar até mesmo a sonhar com voos mais altos. O Montpellier agora com 17 jogos não tem mais gordura e pode voltar para a zona de rebaixamento, se o Bayonne (13º) que tem 15 jogos vencer pelo menos uma partidada.

O Bayonne (13º) conquistou uma vitória importante em casa diante do Brive (10º). O duelo entre rivais diretos na luta contra o rebaixamento colocou frente a frente duas equipes em situações muito diferentes os Bascos vinham em uma sequencia ruim, entrando na zona de rebaixamento enquanto o Brive estava em ascensão. Tudo mudou nesse fim de semana em um jogo com muitos chutes táticos e scrum os bascos reencontraram o caminho da vitória. O Bayonne continua na 13º posição, mas com dois jogos a menos pode ultrapassar o combalido Montpellier.

