Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Na último sábado, a Premier 15s (o Campeonato Inglês Feminino, a liga mais profissional do rugby feminino mundial) viveu a última rodada de sua temporada regular, com os confrontos de semifinais sendo definidos. Os duelos já eram conhecidos, mas restava ainda saber quem teriam o mando de jogo nas semis.

✅ Top-quality rugby

✅ Unforgettable moments

It’s the end of the road for @BristolBearsW, @WorcsWarriorsW, @Glos_PuryWRFC, @DMP_Sharks, @ExeterChiefs and @SaleSharksWomen this season 🛣

And what a #Premier15s season it’s been ⬇ pic.twitter.com/23v6OwbvUW

— Allianz Premier 15s (@Premier15s) May 9, 2021