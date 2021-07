Tempo de leitura: 2 minutos

A quarta-feira, dia 7, será de ação na África com 2 jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. A ação começa com Senegal versus Zâmbia, que pode já classificar o Senegal para a fase final. E o jogo mais importante opõe Namíbia e Madagascar.

Após ser derrotada pela Costa do Marfim, a Namíbia não pode perder para Madagascar, que faz seu primeiro jogo e chega descansada à partida. Uma derrota significaria a eliminação da Namíbia, que jogou todas as Copas do Mundo desde 1999. Para tornar a disputa mais dramática, Madagascar já venceu a Namíbia, em 2012, num maluco 57 x 54.



Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão às quartas de final, que serão jogadas em 2022, valendo uma vaga na Copa do Mundo. Enquanto os grupos A e B começaram no último fim de semana, o Grupo C terá seu pontapé inicial na sexta e o Grupo D foi suspenso por conta de restrições sanitárias na Tunísia, que receberia o evento a partir do sábado.

Os jogos estão com transmissões ao vivo pelo Facebook da Rugby Afrique, a confederação africana. Clique aqui.

Próximos jogos na África pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo:

*Horários de Brasília

07/07 – 09h00 – 🇸🇳Senegal x Zâmbia🇿🇲, em Nairóbi🇰🇪

07/07 – 13h00 – 🇳🇦Namíbia x Madagascar🇲🇬, em Abidjan🇨🇮

10/07 – 09h00 – 🇺🇬Uganda x Gana🇬🇭, em Kampala🇺🇬

11/07 – 10h00 – 🇰🇪Quênia x Zâmbia🇿🇲, em Nairóbi🇰🇪

11/07 – 13h00 – 🇨🇮Costa do Marfim x Madagascar🇲🇬, em Abidjan🇨🇮

14/07 – 09h00 – 🇬🇭Gana x Argélia🇩🇿, em Kampala🇺🇬

18/07 – 09h00 – 🇺🇬Uganda x Argélia🇩🇿, em Kampala🇺🇬

Seleção J P Grupo A Costa do Marfim 1 4 Namíbia 1 0 Madagascar 0 0 Grupo B Senegal 1 4 Quênia 1 1 Zâmbia 0 0 Grupo C Uganda 0 0 Argélia 0 0 Gana 0 0 Grupo D Tunísia 0 0 Zimbábue 0 0 Burkina Faso 0 0

Quartas de final (2022):



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo B

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo A

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo D

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo C



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4