ARTIGO COM VÍDEOS – A Namíbia se reergueu na luta pro classificação à Copa do Mundo de 2023. Nesta quarta-feira, os Welwitschias se recuperaram da última derrota para a Costa do Marfim e atropelaram Madagascar por 52 x 10, num jogo de domínio amplo da Namíbia.

Com o resultado, a Namíbia está praticamente classificada às quartas de final, enquanto Madagascar decidirá sua sorte no último jogo contra a Costa do Marfim. Os jogos do Grupo A são todos em solo marfinense.



Já pelo Grupo B, Senegal se garantiu matematicamente nas quartas de final ao derrotar a Zâmbia por 20 x 05. Com o resultado, Zâmbia definirá vaga nas quartas contra o Quênia, país sede dos jogos do grupo.

Dois times por grupo avançam às quartas de final, que serão jogadas em 2022, valendo 1 vaga na Copa do Mundo.

🇸🇳Senegal 20 x 05 Zâmbia🇿🇲, em Nairóbi🇰🇪

🇳🇦Namíbia 52 x 10 Madagascar🇲🇬, em Abidjan🇨🇮

Seleção J P Grupo A Namíbia 2 5 Costa do Marfim 1 4 Madagascar 1 0 Grupo B Senegal 2 8 Quênia 1 1 Zâmbia 1 0 Grupo C Uganda 0 0 Argélia 0 0 Gana 0 0 Grupo D Tunísia 0 0 Zimbábue 0 0 Burkina Faso 0 0

Quartas de final (2022):



Jogo 1: 1º Grupo A x 2º Grupo B

Jogo 2: 1º Grupo B x 2º Grupo A

Jogo 3: 1º Grupo C x 2º Grupo D

Jogo 4: 1º Grupo D x 2º Grupo C



Semifinais:

Vencedor 1 x Vencedor 2

Vencedor 3 x Vencedor 4