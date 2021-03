Tempo de leitura: 2 minutos

O Rugby League – o rugby de 13 atletas – da América do Norte está avançando rumo ao profissionalismo. Hoje foi anunciada a criação da NARL (North American Rugby League), uma nova liga que mescla times profissionais e semiprofissional, que terá seu pontapé inicial no dia 19 de junho.



A NARL terá 12 times dos Estados Unidos e 2 do Canadá. Os times canadenses são o Toronto Wolfpack, que estava até o ano passado na Super League inglesa (e foi excluído durante a pandemia), e o novo Ottawa Aces, que ainda tem planos de ingressar na 3ª divisão inglesa. Por conta da pandemia, os times do Canadá jogarão apenas entre si na 1ª fase, na Canada Series.

Já os Estados Unidos mesclam novos times com clubes já existentes que deram um passo adiante. Entre os novatos está o New York RL, criado com o intuito também de pleitear vaga na 3ª divisão inglesa. Os times dos EUA foram divididos em 2 conferências, Leste e Oeste.

As Conferências e os times participantes são:

Canada Series: Toronto Wolfpack; Ottawa Aces;

Conferência Leste: Atlanta Rhinos; Boston Thirteens; Brooklyn Kings; Cleveland RL; New York RL; Washington Cavalry;

Conferência Oeste: Austin Armadillos; Las Vegas Black Jacks; Phoenix Venom; Portland Loggers; San Diego Swell; San Francisco Rush;



O sistema de disputas é o seguinte:

Os times estadunidenses enfrentarão apenas os times de suas conferências, em ida e volta, totalizando 10 rodadas, entre 19 de junho e 21 de agosto;

Os times canadenses apenas se enfrentarão, num total de 2 rodadas;

No mata-mata, os confrontos serão: Semifinal Leste: 1º do Leste x Melhor do Canadá (28 de agosto); Semifinal Leste: 2º do Leste x 3º do Leste (28 de agosto); Semifinal Oeste: 1º do Oeste x 4º do Oeste (29 de agosto); Semifinal Oeste: 2º do Oeste x 3º do Oeste (29 de agosto); Final Leste (04 de setembro); Final Oeste (05 de setembro); Grande Final: Campeão Leste x Campeão Oeste (12 de setembro);



So guys. Who needs help choosing a team? #TheTimeIsNow pic.twitter.com/hP6Qlk8qFP — North American Rugby League (@NARugbyLeague) March 31, 2021



Com a criação da NARL em 2021, o projeto é de ter uma edição realmente completa e com mais rodadas para 2022, com os times canadenses se somando à Conferência Leste. Caso a liga seja um sucesso, os times que ainda pleiteiam ingressar no sistema de competições inglês poderão optar por se focarem na NARL de vez.