Sábado de pontapé inicial para a Autumn Nations Cup, a competição especial de 2020 que colocará em campo neste fim de semana as 6 potências da Europa (Inglaterra, França, Irlanda, Escócia, Gales e Itália) e as convidadas Geórgia e Fiji para uma série de 4 rodadas valendo título.

Com transmissões dos canais ESPN, pelo Grupo A, Irlanda e Gales abrirão a rodada na sexta, com Inglaterra e Geórgia fechando a chave no sábado. Já o Grupo B começará com Itália versus Escócia no sábado e se concluirá com França contra Fiji no domingo. As equipes estão escaladas.

Grupo A: Inglaterra favorita, Irlanda e Gales pressionados

Para o duelo da sexta-feira, a Irlanda está pressionada para recuperar a boa forma, após derrota frente a França. O técnico Andy Farrell apostou desta vez no scrum-half (neozelandês de nascimento) Gibson-Park para mudar o ritmo da equipe verde e fazer dupla com seu companheiro de Leinster, Jonny Sexton, deixando o veterano Conor Murray no banco. A outra novidade na linha foi a nomeação de outro neozelandês naturalizado James Lowe para a ponta. No pack, Farrell renomeou O’Mahony e Van der Flier para a terceira linha, para atuarem ao lado de Doris (que ganhou a camisa 8 de Stander). Outra novidade é a volta do segunda linha Iain Henderson.

Já Gales tem um técnico sob pressão. No comando da seleção desde o início do ano, Wayne Pivac conheceu 5 derrotas em 6 jogos, com Gales indo do céu (o 4º lugar no Mundial 2019) ao inferno. Pivac, no entanto, mudou pouco seu time titular depois de derrota para a Escócia. Na linha, a única mudança é a volta do scrum-half Gareth Davies, ao passo que no pack terá a novidade do retorno de Tipuric para fazer dupla de asas com o jovem Shane Lewis-Hughes. Poucas trocas para um grupo pressionado.

Para o outro duelo, a Inglaterra celebrou a volta do fullback Elliot Daly ao time titular para encarar a Geórgia, ao passo que o poderoso centro Ollie Lawrence ganhou sua primeira titularidade. O time voltará a ter Owen Farrell de abertura e Henry Slade de primeiro centro. Já entre os avançados o asa Jack Willis é a grande novidade, muito aguardado após tremenda campanha com os Wasps na Premiership. Willis jogará ao lado de Billy Vunipola e de Maro Itoje, desta vez usado como asa pelo técnico Eddie Jones, que apostou na dupla Launchbury e Ewels para a segunda linha. A primeira linha também terá novidades, com Will Stuart ganhando a camisa 3.

A Geórgia, do técnico interino Levan Maisashvili fez mudanças no elenco após a largada derrota por 48 x 07 para a Escócia. Bom chutador, Aprasidze é o novo scrum-half titular, ao passo que no pack (dominado pelos forwards escoceses) o veterano Mamukashvili (do Leicester Tigers) retoma a camisa 2 titular, ao passo que Beka Gigashvili (do Toulon) conquista a camisa 3. O jovem Lasha Jaiani foi escalado na segunda linha, ao passo que o experiente Giorgi Tkhilaishvili estará na terceira linha, tomando o posto de Giorgadze. O capitão segue sendo o centro Merab Sharikadze, que joga na segunda divisão francesa.

Olhos para a magia de França e Escócia no Grupo B

No Grupo B, a Itália buscará quebrar longo jejum de vitórias sobre a Escócia (desde 2015) e para a partida o técnico Franco Smith apostou em duas novidades para a linha: o ponta debutante Jacopo Trulla e o segundo centro Marco Zanon. Minozzi segue sendo a referência com a camisa 15, ao passo que Violi, Garbisi e Canna são outra vez os responsáveis pela criação – que vem falhando cronicamente. No pack, não haverá mudanças, com Polledri, Steyn e Negri formando a forte terceira linha.

Gregor Townsend, técnico da Escócia, por sua vez, teve que utilizar Duncan Weir como abertura, pelas ausências dos lesionados Russell e Hastings, o que será o grande desafio do time capitaneado pelo fullback Stuart Hogg. Sam Johnson retornará ao primeiro centro, ao passo que a maior novidade é Duhan van der Merwe na ponta. Entre os forwards, a maior novidade é a volta de Stuart McInally como hooker titular.

Para o jogo de domingo, França e Fiji ainda não revelaram seus times titulares. O artigo será atualizado assim que os XVs forem confirmados. A França irá para a partida com sede de provar que os tempos difíceis ficaram para trás. Na última vez que os dois países se enfrentaram, em 2018, Fiji venceu, em momento que os Bleus viviam no inferno.

Dia 13/11 – 15h50 – Irlanda x Gales, em Dublin – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Histórico: 130 jogos, 69 vitórias de Gales, 54 vitórias da Irlanda e 7 empates. Último jogo: Irlanda 24 x 14 Gales, em 2020 (Six Nations);

Irlanda: 15 Jacob Stockdale, 14 Hugo Keenan, 13 Chris Farrell, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Andrew Porter, 2 Ronan Kelleher, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Dave Heffernan, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Quinn Roux, 20 Will Connors, 21 Conor Murray, 22 Billy Burns, 23 Keith Earls;

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 Liam Williams, 13 Jonathan Davies, 12 Owen Watkin, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Shane Lewis-Hughes, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Rhys Carre;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Wyn Jones, 18 Samson Lee, 19 Jake Ball, 20 Aaron Wainwright, 21 Lloyd Williams, 22 Callum Sheedy, 23 George North;

Dia 14/11 – 09h30 – Itália x Escócia, em Florença – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Histórico: 31 jogos, 23 vitórias da Escócia e 8 vitórias da Itália. Último jogo: Itália 00 x 17 Escócia, em 2020 (Six Nations);

Itália: 15 Matteo Minozzi, 14 Jacopo Trulla, 13 Marco Zanon, 12 Carlo Canna, 11 Mattia Bellini, 10 Paolo Garbisi, 9 Marcello Violi, 8 Jake Polledri, 7 Braam Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (c), 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Johan Meyer, 20 Maxime Mbanda’, 21 Stephen Varney, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori;

Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Duncan Weir, 9 Ali Price, 8 Blade Thomson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 George Turner, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Sam Skinner, 20 Nick Haining, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 James Lang, 23 Blair Kinghorn;

Dia 14/11 – 11h50 – Inglaterra x Geórgia, em Londres – ESPN AO VIVO

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias da Inglaterra. Último jogo: Inglaterra 41 x 10 Geórgia, em 2011 (Copa do Mundo);

England: 15 Elliot Daly, 14 Jonathan Joseph, 13 Ollie Lawrence, 12 Henry Slade, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Jack Willis, 6 Maro Itoje, 5 Joe Launchbury, 4 Charlie Ewels, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Tom Dunn, 17 Mako Vunipola, 18 Kyle Sinckler, 19 Ben Earl, 20 Tom Curry, 21 Dan Robson, 22 Max Malins, 23 Joe Marchant;

Geórgia: 15 Lasha Khmaladze, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze (c), 11 Sandro Svanidze, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Gela Aprasidze, 8 Beka Gorgadze, 7 Giorgi Tkhilaishvili, 6 Beka Saginadze, 5 Grigor Kerdikoshvili, 4 Lasha Jaiani, 3 Beka Gigashvili, 2 Shalva Mamukashvili, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Jaba Bregvadze, 17 Guram Gogichashvili, 18 Lexo Kaulashvili, 19 Otar Giorgadze, 20 Tornike Jalagonia, 21 Vasil Lobzhanidze, 22 Deme Tapladze, 23 Sandro Todua;

Dia 15/11 – 12h00 – França x Fiji, em Vannes – TV5 / Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Histórico: 10 jogos, 9 vitórias da França e 1 vitória de Fiji. Último jogo: França 14 x 21 Fiji, em 2018 (amistoso);

