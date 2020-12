Tempo de leitura: 6 minutos

França e Inglaterra decidirão o título da Nations Cup no domingo, mas o sábado será movimentado com as decisões de 7º, 5º e 3º lugares.

Irlanda e Escócia farão o jogo mais aguardado. Os irlandeses não fizeram bom jogo diante da Geórgia no fim de semana passado, apesar da vitória, mas contarão com o retorno de Jonny Sexton, que deve exercer papel renovado de liderança no time. Bundee Aki e Robbie Henshaw juntos no centro também prometem dar fôlego renovado e mais consistência à equipe verde, que ainda contará com o trio Doris, O’Mahony e Stander na terceira linha que parece a ideal para o técnico Andy Farrell.

Na Escócia, a grande novidade do time capitaneado por Stuart Hogg é o debut do abertura (sul-africano de nascimento) Duhan van der Merwe, que fez boas temporadas recentemente com o Edinburgh.

- Continua depois da publicidade -

Quem vence sábado na Nations Cup pelo 3º lugar, ☘️Irlanda ou Escócia🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿? #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) December 3, 2020



Pelo 5º lugar, Gales receberá a Itália, em jogo de vitória crucial para os dois lados. Para Gales, o técnico Wayne Pivac precisa fazer abaixar a pressão sobre si, ao passo que a Itália ainda não venceu neste ano e o técnico Franco Smith precisa logo de um triunfo que dê moral ao grupo.

Gales apostará na dupla Kieran Hardy e Callum Sheedy para 9 e 10, buscando dar nova identidade à equipe, enquanto Liam Williams volta a ser o dono da camisa 15, enquanto George North ocupará a posição de segundo centro. Botham também se firmou como titular na terceira linha, para formar com Faletau e Tipuric. Já do lado italiano, Minozzi é o sentido desfalque, com o jovem Trulla vestindo a camisa 15. Juventude será a marca dos Azzurri, que terão Vardy, com 19 anos com a camisa 9, e Garbisi, 20 anos, com a 10. Polledri segue de fora, com a capitania sendo de Luca Bigi.

Quem vence sábado na Nations Cup pelo 5º lugar, 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales ou Itália🇮🇹? #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) December 3, 2020



Por sua vez, Geórgia e Fiji jogarão pelo 7º lugar em reedição de jogo da Copa do Mundo de 2019. Vern Cotter, técnico neozelandês que fez história no Clermont e comandou a Escócia, debutará a frente de Fiji, que volta finalmente à ação após parar por conta da pandemia. O elenco fijiano é forte, capitaneado por Radradra, dotado de uma linha genial com Murimurivalu, Tuisova, Botia e Nadolo. No entanto, a Geórgia mostrou evolução contra a Irlanda e é um time que vem evoluindo com o jogo de mãos, buscando menor dependência de seu pack estrelado. A partida será em campo neutro, na Escócia.

Quem vence sábado na Nations Cup pelo 7º lugar, 🇬🇪Geórgia ou Fiji🇫🇯? #rugbynaespn — Portal do Rugby (@portaldorugby) December 3, 2020

As escalações de Inglaterra e França e a prévia do jogo publicaremos na sexta-feira.

*Horários de Brasília

05/12 – 10h00 – Geórgia x Fiji, em Edimburgo (Escócia) – Decisão de 5º lugar – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Mike Adamson (Escócia)

Histórico: 4 jogos, 3 vitórias de Fiji e 1 vitória da Geórgia. Último jogo: Geórgia 10 x 45 Fiji, em 2019 (Copa do Mundo);

Geórgia: 15 Soso Matiashvili, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze, 11 Sandro Todua, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Tornike Jalaghonia, 7 Beka Saghinadze, 6 Otar Giorgadze, 5 Kote Mikautadze, 4 Lasha Jaiani, 3 Beka Gigashvili, 2 Shalva Mamukashvili, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Jaba Bregvadze, 17 Guram Gogichashvili, 18 Giorgi Melikidze, 19 Grigol Kerdikoshvili, 20 Mikheil Gachechiladze, 21 Gela Aprasidze, 22 Demur Tapladze, 23 Davit Niniashvili;

Fiji: 15 Kini Murimurivalu, 14 Josua Tuisova, 13 Semi Radradra (c), 12 Levani Botia 11 Nemani Nadolo, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Albert Tuisue, 7 Mesulame Kunavula, 6 Johnny Dyer, 5 Temo Mayanavanu, 4 Tevita Ratuva, 3 Mesake Doge, 2 Samuel Matavesi, 1 Peni Ravai;

Suplentes: 16 Tevita Ikanivere, 17 Haereiti Hetet, 18 Samuela Tawake, 19 Chris Minimbi, 20 Manueli Ratuniyarawa, 21 Simione Kuruvoli, 22 Seru Vularika, 23 Waisea Nayacalevu;

05/12 – 12h00 – Irlanda x Escócia, em Dublin – Decisão de 3º lugar – ESPN AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Histórico: 136 jogos, 66 vitórias da Escócia, 65 vitórias da Irlanda e 5 empates. Último jogo: Irlanda 19 x 12 Escócia, em 2020 (Six Nations);

Irlanda: 15 Jacob Stockdale, 14 Hugo Keenan, 13 Bundee Aki, 12 Robbie Henshaw, 11 Keith Earls, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 Caelan Doris, 7 Peter O’Mahony, 6 CJ Stander, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Andrew Porter, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Ronan Kelleher, 17 Eric O’Sullivan, 18 John Ryan, 19 Quinn Roux, 20 Josh van der Flier, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Ross Byrne, 23 Chris Farrell;

Escócia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Duncan Taylor, 11 Duhan van der Merwe, 10 Jaco van der Walt, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Jamie Ritchie, 6 Blade Thomson, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Oli Kebble, 18 Willem Nel, 19 Sam Skinner, 20 Blair Cowan, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 Huw Jones, 23 Sean Maitland;

05/12 – 13h45 – Gales x Itália, em Llanelli – Decisão de 5º lugar – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Histórico: 28 jogos, 25 vitórias de Gales, 2 vitórias da Itália e 1 empate. Último jogo: Gales 42 x 00 Itália, em 2020 (Six Nations);

Gales: 15 Liam Williams, 14 Josh Adams, 13 George North, 12 Johnny Williams, 11 Louis Rees-Zammit, 10 Callum Sheedy, 9 Kieran Hardy, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 James Botham, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Sam Parry, 1 Nicky Smith;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Wyn Jones, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 Aaron Wainwright, 21 Gareth Davies, 22 Ioan Lloyd, 23 Jonah Holmes;

Itália: 15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Marco Zanon, 12 Carlo Canna, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Braam Steyn, 7 Johan Meyer, 6 Maxime Mbanda, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi (c), 1 Danilo Fischetti;

Suplentes: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Cristian Stoian, 20 Michele Lamaro, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori;

06/12 – 11h00 – Inglaterra x França, em Londres – FINAL – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Histórico: 106 jogos, 58 vitórias da Inglaterra, 41 vitórias da França e 7 empates. Último jogo: França 24 x 17 Inglaterra, em 2020 (Six Nations);