ARTIGO COM VÍDEOS – A rodada da Major League Rugby foi complicada para o United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo. O time da “Big Apple” foi derrotado e segue na vice liderança da Conferência Leste, mas vê o líder Atlanta se distanciar. Outro brasileiro que esteve na rodada foi o árbitro Henrique Platais, que foi assistente nas vitórias de Atlanta e New Orleans.

New York foi derrotado em casa, em New Jersey, por emocionantes 29 x 28 pelo Utah Warriors, vice líder da Conferência Oeste. O primeiro tempo de 3 tries para cada lado foi empolgante e quem marcou logo na abertura da segunda etapa foi justamente Nelson, com seu primeiro try na MLR, em maul. No entanto, Utah cresceu no fim e venceu com tries do namibiano Loubser e de Kruse, aos 77′, num fim de jogo que partiu o coração do torcedor nova-iorquino.





Atlanta conseguiu tranquila vitória em casa sobre o pior time da liga, o Houston Saber Cats, por 33 x 15, Jason Damm e Ross Deacon marcando 2 tries cada para o time da Georgia.



Também mandando seu jogo em Atlanta, como preliminar do jogo do time da casa, os canadenses do Toronto Arrows vão mesmo sentindo com a impossibilidade de jogarem em casa. Os Arrows seguem na lanterna do Leste após derrota por 18 x 12 contra o New Orleans Gold, terceiro colocado na conferência. O argentina Julián Dominguez fez try para o Gold, enquanto o uruguaio Gastón Mieres marcou o try que esboçava reação dos Arrows, que não se consumou.



O líder da Conferência Oeste segue sendo o Los Angeles Giltinis, que venceu dérbi da Califórnia contra o San Diego Legion por 19 x 13. O ex capitão da Inglaterra Chris Robshaw esteve em campo pelo Legion, ao passo que o australiano Adam Ashley-Cooper jogou pelo Giltinis. Porém, que brilhou foi Angus Cottrell e John Ryberg, numa linda corrida, que marcaram os tries cruciais para Los Angeles no segundo tempo.



Já o Austin Gilgronis é o terceiro do Oeste após vencer o Seattle Seawolves por 36 x 31. Apesar dos 3 tries Lauina Futi para Seattle, quem emergiu vitorioso no apagar das luzes foi Austin, teve o neozelandês Frank Halai se provando decisivo.

