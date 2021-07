Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby – a liga profissional norte-americana – conheceu nesse sábado seus duelos de semifinais: Los Angeles Giltinis vs Utah Warriors e Atlanta vs United New York.

United New York e New Orleans Gold foram a campo em Nova Iorque em duelo direto pela última vaga nas semis em disputa. O United precisava apenas de 1 ponto na classificação e cumpriu com seu objetivo, apesar da derrota por 35 x 32. Bonasse e Tawake marcaram os tries dos donos da casa no primeiro tempo e Germishuys cravou o terceiro try no começo da segunda etapa. O bônus necessário veio com o quarto try sendo marcado por Ben Foden, ex seleção inglesa, aos 64′. O Gold virou o placar com os tries de Tongauiha e Tikoisuva, mas o United já tinha alcançado a classificação.



Oponentes na semana que vem pelas semis, Los Angeles Giltinis e Utah Warriors duelaram na última rodada para cumprirem tabela e o resultado foi vitória de Utah por 34 x 29. O jogo foi eletrizante, com 6 tries a 5 para os Warriors, mas o resultado pouco sugere como será o próximo jogo, pois Los Angeles foi a campo poupando titulares.



Para cumprir tabela, o único campeão da MLR, o Seattle Seawolves (campeão de 2018 e 2019), se despediu com vitória por 40 x 21 sobre o lanterna Houston Saber Cats, ao passo que o Old Glory DC fez 29 x 25 sobre o Austin Gilgronis, que foi a campo ainda com a ressaca da dolorosa eliminação matemática na semana passada.





Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

Seattle Seawolves 40 x 21 Houston SaberCats

United New York 32 x 35 New Orleans Gold

Old Glory DC 29 x 25 Austin Gilgronis

Utah Warriors 34 x 29 Los Angeles Giltinis

New England Free Jacks x Atlanta – domingo, 20h

Time Cidade J P Conferência Leste Atlanta (Rugby ATL) Atlanta 15 56 United New York (RUNY) Nova York 16 53 New Orleans Gold New Orleans 16 51 New England Free Jacks Boston 15 44 Old Glory DC Washington 16 39 Toronto Arrows Toronto (Canadá) 16 30 Conferência Oeste Los Angeles Giltinis Los Angeles 16 63 Utah Warriors Salt Lake City 16 57 Austin Gilgronis (AGs) Austin 16 47 San Diego Legion San Diego 16 38 Seattle Sunwolves Seattle 16 26 Houston Saber Cats Houston 16 13

24/07 – Atlanta x New York, em Atlanta

25/07 – Los Angeles Giltinis x Utah Warriors, em Los Angeles