Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana teve ação completa nesse fim de semana e com destaque para o jogo entre o líder e o vice líder da Conferência Leste, Atlanta versus United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo.

Com Nelson iniciando o jogo na reserva, New York recebe Atlanta no bairro do Queens, no campo da St. John’s University, e conquistou uma importante vitória por 31 x 24 que o colocou a apenas 2 pontos do Atlanta na luta pela liderança. O ex All Black Andy Ellis fez o primeiro try de New York no duelo, em jogada desde o campo defensivo, recebendo offload de Fawsitt. Damm respondeu com try para Atlanta, mas o United deu o troco com dois tries seguidos, de Pryor e Sumsion. Momsen manteve Atlanta no páreo com try antes da pausa, mas McManus fez o quarto try nova-iorquino na volta do intervalo. Lá e cá, o argentino Bautista Ezcurra fez o terceiro try de Atlanta, respondido com try decisivo de Rochford, aos 60′, para New York. No fim, Maughan marcou o precioso quarto try de Atlanta que rendeu 2 bônus (ofensivo e defensivo) aos visitantes – o suficiente para mantê-los na liderança da Conferência Leste. A virada, no entanto, não veio, com o United celebrando o triunfo.



Já a liderança da Conferência Oeste é do Los Angeles Giltinis, que fez implacáveis 52 x 05 sobre o Houston Saber Cats, lanterna da liga. Jogo de 8 tries a 1 para LA, conduzido por Matt Giteau, ex Wallabies. O uruguaio Diego Magno fez o try de honra de Houston.



O vice líder da Conferência Oeste é o Utah Warriors, que protagonizou um dos grandes jogos da temporada ao vencer duelo direto pela parte de cima da tabela contra o San Diego Legion por 45 x 41. Foi um jogaço de 6 tries para cada lado, com os Warriors vencendo de virada graças a 3 tries sem resposta nos 15 minutos finais, com Mike Te’o, Chad Gough e James Vaifale.



Na cola de Utah ainda está o Austin Gilgronis, que venceu os canadenses do Toronto Arrows por 47 x 21. O argentino Joaquín Tuculet seguiu como nome importante para os Arrows marcando um dos tries da equipe, mas Austin dominou e venceu com 7 tries, incluindo 2 de Dominic Akina.



No Leste, o terceiro colocado é o New England Free Jacks, que conquistou importante vitória sobre o Seattle Seawolves por 25 x 21, num jogo de 3 tries para cada lado. O try da vitória dos Free Jacks saiu apenas aos 76′ com Pieter Jansen.



- Continua depois da publicidade -

Por fim, o New Orleans Gold seguiu sonhando com classificação às semifinais ao vencer confronto direto fora de casa contra o Old Glory DC, de Washington. 25 x 21, com Damian Stevens, scrum-half da Namíbia, marcando try decisivo no segundo tempo para o Gold.



Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

Los Angeles Giltinis 52 x 05 Houston Saber Cats

New England Free Jacks 25 x 21 Seattle Seawolves

United New York 31 x 24 Atlanta

Utah Warriors 45 x 41 San Diego Legion

Austin Gilgronis 47 x 21 Toronto Arrows

Old Glory DC 21 x 25 New Orleans Gold