ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana segue com disputa intensa pelas vagas nas semifinais. A ação começou cedo, com líder e vice líder da Conferência Oeste duelando, com o Los Angeles Giltinis vencendo o Austin Gilgronis por 17 x 03.

O duelo opôs dois times que têm o mesmo dono, o australiano Adam Gilchrist, e terminou com o time californiano, liderado por Matt Giteau, ex Wallabies triunfando. Lindsey Stevens e John Ryberg fizeram os únicos tries da partida.



Por sua vez, o líder da Conferência Leste, o Atlanta, também venceu, fazendo 25 x 06 sobre o lanterna (mas atual campeão) Seattle Seawolves. O argentino Bautista Ezcurra e o sul-africano Marko Janse van Rensburg foram destaques novamente pelo time do estado da Georgia.



Quem também brilhou foi o United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo, que venceu o New England Free Jacks em dérbi de rivalidade do nordeste dos Estados Unidos. Jogão de 29 x 19, com Dylan Fawsitt (2 vezes), Joel Miranda, Apenisa Cakaubalavu e Harry Bennett marcando os tries nova-iorquinos, que se manteve na vice liderança do Leste.



A briga por vaga no Leste, no entanto, está pegando fogo, com os perseguidores do New York e do Atlanta também vencendo. O New Orleans Gold fez sua parte e derrotou o o Utah Warriors num jogaço apertado de 29 x 24. O argentino Julián Domínguez fez o primeiro try do Gold, que ainda teve Pat O’Toole cruzando o in-goal 2 vezes e Kyle Rogers também marcando seu try. Quando Vugakoto marcou try para os Warriors aos 74′, o jogo ganhou ares dramáticos, mas o Gold resistiu no fim.



Por fim, o Old Glory DC venceu e seguiu na briga por vaga na Conferência Leste. Placar de 21 x 13 fora de casa sobre o Houston Saber Cats, com Danny Tusitala e Mike Dabulas marcando os tries do time de Washington DC.



Toronto Arrows e San Diego Legion folgaram na rodada, que terminou com todos os times da competição igualados no número de partidas disputadas: 9 cada.

