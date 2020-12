Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Gallagher Premiership inglesa teve nesse fim de semana sua 3ª rodada e apenas um time segue invicto: o Exeter Chiefs, com 100% de aproveitamento. Por outro lado, apenas um time ainda não venceu: o Northampton Saints. No balanço geral, a grande sensação até o momento é o Newcastle Falcons, que, após voltar à primeira divisão, conquistou grande vitória sobre os Wasps e é o vice líder da liga.

O atual campeão Exeter Chiefs venceu com contundência fora de casa o Leicester Tigers, como esperado. 35 x 13, com Sam Simmonds e Ollie Devotto marcando os tries decisivos nos 10 minutos finais.



O Newcastle Falcons, por sua vez, derrotou fora de casa também o vice campeão Wasps, em resultados de fato impactante. Radwan e o italiano Fuser marcaram os tries dos Falcons no primeiro tempo e Stevenson cruzou o in-goal logo após a pausa. Os Wasps reagiram tardiamente com 2 tries, mas não foram capazes da virada. 27 x 17.



O Bristol Bears assumiu a terceira colocação derrotando em casa o agora lanterna Northampton Saints por apertados 18 x 17. Ribbans e Piers Francis marcaram 2 tries para os Saints nos 20 primeiros minutos. Os Bears reagiram, marcaram 2 tries, com Piers O’Connor marcando o try crucial aos 71′. Poré, a virada só saiu com penal no último minuto, chutado por Sam Bedlow.



Na sequência, o Sale Sharks ocupa o quarto lugar, após vitória como visitante sobre o London Irish por 21 x 13. Os sul-africanos Rohan Janse van Rensburg e Akker van der Merwe marcaram os tries dos Sharks.



Já o quinto lugar é dos Harlequins, que venceram também fora de casa o Gloucester por 34 x 24. Os visitantes tiveram um cartão vermelho, para Esterhuizen, logo após o intervalo, mas quando Earle e Dombrandt cruzaram o in-goal no segundo tempo para os Quins a vitória parecia encaminhada. No entanto, 2 tries de James Hanson para o Gloucester deixaram o jogo emocionante no fim.



Por fim, o Bath foi outro visitante a triunfar, fazendo 33 x 17 sobre o Worcester Warriors, naquela que foi a primeira vitória dos azuis na competição. Foram 5 tries para o Bath antes que os Warriors conseguissem responder com 2 tries no fim.



Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Gloucester 24 x 34 Harlequins

London Irish 13 x 21 Sale Sharks

Worcester Warriors 17 x 33 Bath

Wasps 17 x 27 Newcastle Falcons

Leicester Tigers 13 x 35 Exeter Chiefs

Bristol Bears 18 x 17 Northampton Saints

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 3 15 Newcastle Falcons Newcastle 3 12 Bristol Bears Bristol 3 10 Sale Sharks Salford (Manchester) 3 10 Harlequins Londres 3 10 Bath Bath 3 6 London Irish Londres 3 5 Leicester Tigers Leicester 3 5 Gloucester Gloucester 3 5 Wasps Coventry 3 5 Worcester Warriors Worcester 3 4 Northampton Saints Northampton 3 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)