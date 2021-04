Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League (o rugby de 13 atletas) australiano segue com um líder invicto após 7 rodadas: o Penrith Panthers.

Os Panthers venceram com propriedade o Newcastle Knights por 24 x 06. O primeiro tempo foi parelho, mas a segunda etapa foi dos Panthers, com Edwards e To’o marcando os tries decisivos.

Todos os principais perseguidores dos Panthers venceram. Jogando na cidade de Darwin (extremo norte da Austrália), o Parramatta Eels fez 46 x 06 para cima do Brisbane Broncos (com direito a hat-trick de Maika Sivo, isto é, 3 tries), ao passo que o South Sydney Rabbitohs colocou 40 x 30 para cima do Gold Coast Titans, num jogaço que teve David Fifita fazendo 3 tries para os Titans, mas o veterano Benji Marshall brilhou no fim pelos Souths.

Já o Melbourne Storm, atual campeão, derrotou o New Zealand Warriors por 42 x 20, com Reimis Smith e Addo-Carr brilhando com 2 tries cada, ao passo que o Sydney Roosters triunfou em dérbi de Sydney contra o St. George Illawarra Dragons, vencendo por 34 x 10, com Walker, Collins e Manu marcando os tries do segundo tempo decisivo.

Nos demais jogos, destaques para a campanha positiva de recuperação do North Queensland Cowboys, que venceu o Canberra Raiders por 26 x 24; para a ascensão do Manly Sea Eagles, que superou o Wests Tigers por 40 x 06; e para a primeira vitória na temporada para o lanterna Canterbury Bulldogs, que fez 18 x 12 sobre o Cronulla Sharks.

Na Inglaterra, começou a Women’s Challenge Cup



Já na Inglaterra, o Rugby League feminino viveu a largada de sua Challenge Cup, a Copa da Inglaterra, com transmissão ao vivo gratuita no Twitch.







Entre os homens, a Super League seguiu como atração e teve os favoritos St. Helens Saints e Wigan Warriors vencendo.















NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Panthers 24 x 06 Knights

Titans 30 x 40 Rabbitohs

Eels 46 x 06 Broncos

Sharks 12 x 18 Bulldogs

Cowboys 26 x 24 Raiders

Wests Tigers 06 x 40 Sea Eagles

Roosters 34 x 10 Dragons

Storm 42 x 20 Warriors

Clube Cidade Jogos Pontos Penrith Panthers Sydney 7 14 Parramatta Eels Sydney 7 12 South Sydney Rabbitohs Sydney 7 12 Melbourne Storm Melbourne 7 10 Sydney Roosters Sydney 7 10 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 7 8 Gold Coast Titans Gold Coast 7 6 Canberra Raiders Canberra 7 6 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 7 6 Newcastle Knights Newcastle 7 6 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 7 6 North Queensland Cowboys Townsville 7 6 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 7 4 Wests Tigers Sydney 7 2 Brisbane Broncos Brisbane 7 2 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 7 2

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Catalans 08 x 24 Warrington

Hull FC 20 x 14 Wakefield

Salford 34 x 08 Leigh

Hull KR 26 x 06 Leeds

Huddersfield 10 x 18 St. Helens

Wigan 22 x 12 Castleford

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 4 8 Wigan Warriors Wigan 4 8 Hull FC Kingston-upon-Hull 4 7 Castleford Tigers Castleford 4 6 Catalans Dragons Perpignan (França) 4 6 Warrington Wolves Warrington 4 5 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 4 4 Leeds Rhinos Leeds 4 2 Salford Red Devils Salford 4 2 Huddersfield Giants Huddersfield 4 0 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 4 0 Leigh Centurions Leigh 4 0

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º e 2º colocados = semifinais;

- 3º ao 6º colocados = repescagens para as semifinais;

- 12º colocado = rebaixamento

Women’s Challenge Cup

Warrington 34 x 12 Huddersfield

York City 16 x 10 Wakefield

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?