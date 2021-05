Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Times de Irlanda, Gales, Escócia e Itália vão encarando a Rainbow Cup, competição de fim de temporada que vem sendo focada nos clássicos nacionais.

Na Itália, o Benetton alcançou sua segunda vitória ao fazer 25 x 20 fora de casa sobre o Zebre. Ruzza e Halafihi marcaram os tries decisivos para os alviverdes.



Na Escócia, o Glasgow se impôs sobre o Edinburgh por 29 x 19. Jogo de 4 tries a 3 para Glasgow, que resistiu à pressão do Edinburgh no segundo tempo.



Já entre os irlandeses, o único que chegou à segunda vitória é o Munster, que fez 38 x 10 contundentes sobre o Ulster. Forma 6 tries a 1 para o Munster, que dominou o duelo do começo ao fim, aproveitando o vermelho a Addison, do Ulster, antes do intervalo.



Por sua vez, o Leinster voltou a vencer, atropelando fora de casa o Connacht por 50 x 21. Atropelo de 8 tries a 2, com Hugo Keenan marcando 3 vezes (hat-trick) para o Leinster. Destaque ainda para try do australiano Scott Fardy, que se aposentará ao final da competição.

Em Gales, o Scarlets venceram seu grande rival, os Ospreys, por 22 x 06. Jeffries fez o único try do jogo para os Scarlets, que capitalizaram com os penais chutados por Halfpenny.

Por fim, o Cardiff derrotou os Dragons por 17 x 16 no domingo, com Teddy Williams marcando o try da vitória do time da capital aos 72′. O scrum-half argentino Bertranou jogou pelos Dragons.





Rainbow Cup (Europa)



🇮🇹Zebre 20 x 25 Benetton🇮🇹 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Glasgow 29 x 19 Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ☘️Munster 38 x 10 Ulster☘️

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Scarlets 22 x 06 Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ☘️Connacht 21 x 50 Leinster 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Cardiff 17 x 16 Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Clube Cidade País Jogos Pontos Munster Limerick/Cork Irlanda 2 9 Benetton Treviso Treviso Itália 2 9 Dragons Newport Gales 2 5 Ospreys Swansea Gales 2 5 Leinster Dublin Irlanda 2 5 Scarlets Llanelli Gales 2 5 Glasgow Warriors Glasgow Escócia 2 5 Connacht Galway Irlanda 2 5 Edinburgh Edimburgo Escócia 2 4 Cardiff Blues Cardiff Gales 2 4 Ulster Belfast Irlanda 2 2 Zebre Parma Itália 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final