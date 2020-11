Tempo de leitura: 1 minuto

Em 2021, o União Rugby Alphaville terá um campo novo e exclusivo para a prática do rugby na cidade de Barueri (Grande São Paulo), com inauguração prevista para o meio de 2021.

A Prefeitura de Barueri já iniciou a construção do novo Parque da Juventude, que se localizará na Chácara Marco. O equipamento terá 170 mil metros quadrados e contará com estruturas de lazer, recreação e estudo ambiental.



Entre os equipamentos do parque, um campo exclusivo para rugby está projetado, com espaço para arquibancada, iluminação para atividades noturnas e salas para a sede do União Rugby Alphaville.

“O campo será nossa casa. Além de uma escolinha com treinos regulares para crianças e adolescentes das comunidades do entorno, utilizaremos o campo para partidas oficiais e amistosas, festivais infantis e juvenis e para o nosso já tradicional Rugby Day. Como temos a parceria com a UniSantAnna para bolsas de estudos, também tentaremos realizar torneios universitários no futuro”, comentou Márcio Rosale, presidente do URA. “Além de um local para treinos e jogos, queremos usar toda a estrutura como um local onde os membros do clube possam ir com as famílias aos finais de semana”, completou.