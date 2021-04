Tempo de leitura: 2 minutos

No próximo dia 24, terá início a Rainbow Cup, competição que promoverá a transição do atual PRO14 (a liga que conta com times de Irlanda, Gales, Escócia e Itália) para o PRO16, que largará no segundo semestre com a introdução de quatro novos times da África do Sul (Bulls, Lions, Stormers e Sharks).

A Rainbow Cup já teve sua tabela revelada e começará sua ação com clássicos nacionais nas três primeiras rodadas. Nesta semana, a dificuldade de voos entre África do Sul e Europa colocou em xeque a participação sul-africana, mas ainda não há uma decisão final sobre o assunto.

A novidade confirmada é a realização de testes nas leis do rugby durante a competição. Serão 3 testes, que já estão ocorrendo nos Super Rugbys na Oceania:

Substituição após cartão vermelho: Quando um atleta recebe cartão vermelho, seu time poderá colocar outro atleta em seu lugar; A entrada do novo jogador poderá ocorrer apenas 20 minutos após o cartão vermelho. Com isso, o time do jogador expulso jogará 20 minutos com um atleta a menos;

Drop-out a partir do in-goal: Um drop out (um chute para a lateral) será cobrado pela defesa na linha de in-goal quando: Quando um atleta do ataque entra no in-goal mas não consegue o try (por cometer knock-on ou por ser detido por um atleta da defesa); Um chute (que não seja um penal ou uma tentativa de drop goal) entra no in-goal e é anulado pela defesa;

Pedido de revisão por TMO feito pelos capitães; O capitão de cada time terá o direito de uma vez no jogo solicitar ao árbitro a revisão de um lance (relativo a marcação de try ou a jogo sujo); Os capitães poderão pedir a revisão de um try em até 10 segundos após o try ser validado pelo árbitro; O TMO poderá voltar à última interrupção do jogo, independentemente de quantas fases tenham sido disputadas; A revisão por jogo sujo podem ser feitas após qualquer interrupção do jogo, se o capitão acreditar que o jogo sujo foi omitido pelos árbitros da partida; O capitão deve solicitar revisão para incidentes ou infrações “específicos”. As imagens devem ser “claras e óbvias” para que uma referência seja mantida; O scrum e o lineout não são incluídos no processo de revisão; A partir dos 75 minutos de jogo, qualquer lance poderá ser sujeito a revisão;



Clube País Cidade Benetton Treviso Itália Treviso Bulls África do Sul Pretória Cardiff Blues Gales Cardiff Connacht Irlanda Galway Dragons Gales Newport Edinburgh Escócia Edimburgo Glasgow Warriors Escócia Glasgow Leinster Irlanda Dublin Lions África do Sul Joanesburgo Munster Irlanda Limerick/Cork Ospreys Gales Swansea Scarlets Gales Llanelli Sharks África do Sul Durban Stormers África do Sul Cidade do Cabo Ulster Irlanda Belfast Zebre Itália Parma

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final