O Circuito Mundial de Sevens não é jogado desde fevereiro de 2020. No entanto, as seleções estão dando um jeito para se prepararem para os Jogos Olímpicos, que serão jogados em Tóquio no fim de julho.

Nesse fim de semana, em Auckland (Nova Zelândia), Nova Zelândia e Austrália se enfrentarem em 6 partidas masculinas e 6 partidas femininas como preparação para irem ao Japão. A Nova Zelândia venceu 5 dos 6 duelos no feminino e todos os 6 no masculino.

Ação na Europa também

Já na semana passada, Burton-on-Trent, na Inglaterra, recebeu Estados Unidos, França e Irlanda para disputas também de aquecimento para Tóquio. No masculino, a Irlanda falou mais alto, ao passo que no feminino foi a França quem saiu vitoriosa.