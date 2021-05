Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby Trans Tasman fechou sua primeira rodada completando 5 vitórias de neozelandeses sobre australianos em 5 jogos. Porém, neste sábado, apenas os Blues tiveram facilidade, ao vencerem os Rebels por 50 x 30. Os Crusaders tiveram um jogaço contra os Brumbies de 31 x 29 e os Chiefs suaram para vencerem o Force por 20 x 19.

O jogo dos Crusaders abriu o dia e foi de grande equilíbrio, com os Brumbies tendo até mais posse de bola, mesmo jogando na casa dos ‘Saders. Os donos da casa abriram o placar com Blackadder, mas o pack dos Brumbies foi eficiente nas fases e Sio respondeu com try aos 26’. Antes da pausa, os tries de Mo’unga (com lindo side step) e Havili para os Crusaders sugeriam uma vitória tranquila para os anfitriões, mas os australianos fizeram um sólido segundo tempo e encostaram no placar com try de Simone.

Foi só aos 63′ e aos 69′ que O’Connor e Grace marcaram os tries que pareciam decisivos para os ‘Saders, porém os Brumbies foram irresistíveis nos minutos finais. Banks fez o try da esperança e, com os Crusaders reduzidos a 14 homens por amarelo, os Brumbies souberam encontrar o espaço na ponta para Valetini marcar o try que seria do empate, porém, a conversão foi perdida e a vitória ficou com os campeões neozelandeses: 31 x 29.



Os Blues tiveram vida bem mais tranquila em visita a Melbourne e fizeram 50 x 03 sobre os Rebels. No entanto, o primeiro tempo foi de poucos pontos, com o primeiro try saindo nos acréscimos apenas com Tom Robinson. O segundo tempo foi de domínio completo dos Blues, com Sotutu e Akira Ioane marcando 2 tries e AJ Lam deixando o seu.



Já os Chiefs, vice campeões neozelandeses, suaram muito para vencerem o Force na Austrália. O time de Perth fez um jogo de “gente grande” contra os Chiefs e só não venceu também por conta de uma última conversão perdida. Nankivell fez o primeiro try dos Chiefs aos 6′, mas quem dominou territorialmente o primeiro tempo foi o Force, que acabou premiado com penal try em scrum aos 36′, levando o duelo à pausa em 7 x 7.

O segundo tempo começou com os Chiefs mostrando sua força com tries de Nathan Harris e Jonah Lowe que sugeriam vitória contundente. No entanto, o cartão vermelho a Jacobson aos 66′ se tornou um pesadelo para os Chiefs. O Force soube tirar proveito do homem a mais, com o ex All Black Richard Kahui e o argentino Domingo Miotti marcando os tries cruciais que poderiam ter virado o jogo para o Force. No entanto, Miotti viu seu momento de herói ser frustrado perdendo a conversão do try final. Chiefs 20 x 19.



31 29

Crusaders 31 x 29 Brumbies, em Christchurch

Crusaders

Tries: Blackadder, Mo’unga, Havili, O’Connor e Grace

Conversões: Mo’unga (3)

15 George Bridge, 14 Manasa Mataele, 13 Braydon Ennor, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Tom Sanders, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Mitchell Dunshea, 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor (c), 1 George Bower;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 Tamaiti Williams, 18 Oliver Jager, 19 Scott Barrett, 20 Brendon O’Connor, 21 Ereatara Enari, 22 Fergus Burke, 23 Sevu Reece;

Brumbies

Tries: Sio, Simone, Banks e Valetini

Conversões: Lolesio (3)

Penais: Lolesio (1)

15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Ryan Lonergan, 8 Rob Valetini, 7 Rory Scott, 6 Henry Stowers, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Tom Hooper, 20 Luke Reimer, 21 Issak Fines-Leleiwasa, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Mack Hansen;

03 50

Rebels 03 x 50 Blues, em Melbourne

Rebels

Penal: Toomua (3)

15 Tom Pincus, 14 Frank Lomani, 13 Stacey Ili 12 Campbell Magnay, 11 Marika Koroibete, 10 Matt To’omua (c), 9 Joe Powell, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Ross Haylett-Petty, 4 Rob Leota, 3 Cabous Eloff, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 James Hanson, 17 Matt Gibbon, 18 Lucio Sordoni, 19 Steve Cummins, 20 Michael Icely, 21 James Tuttle, 22 Carter Gordon, 23 Lachie Anderson;

Blues

Tries: Sotutu (2), A Ioane (2), Lam e Robinson

Conversões: Black (2) e Plummer (2)

Penais: Black (3) e Sullivan (1)

15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 AJ Lam, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Hoskins Sotutu, 7 Adran Choat, 6 Tom Robinson (c), 5 Josh Goodhue, 4 Gerard Cowley-Tuoti, 3 Marcel Renata, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Ofa Tuungafasi, 18 Nepo Laulala, 19 Jacob Pierce, 20 Akira Ioane, 21 Sam Nock, 22 Harry Plummer, 23 Mark Telea;

19 20

Force 19 x 20 Chiefs, em Perth

Force

Tries: Kahui, Miotti e penal try

Conversões: Miotti (1)

15 Rob Kearney, 14 Richard Kahui, 13 Kyle Godwin (c), 12 Henry Taefu, 11 Jordan Olowofela, 10 Jake McIntyre, 9 Tomas Cubelli, 8 Brynard Stander, 7 Kane Koteka, 6 Tim Anstee, 5 Fergus Lee-Warner, 4 Jeremy Thrush, 3 Santiago Medrano, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Angus Warner, 18 Greg Holmes, 19 Ryan McCauley, 20 Ollie Callan, 21 Ian Prior, 22 Domingo Miotti, 23 Jake Strachan;

Chiefs

Tries: Nankivell, Harris e Lowe

Conversões: McKenzie (1)

Penais: McKenzie (1)

15 Chase Tiatia, 14 Shaun Stevenson, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Jonah Lowe, 10 Damian McKenzie, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Pita Gus Sowakula, 5 Tupou Vaa’i, 4 Josh Lord, 3 Angus Ta’avao, 2 Nathan Harris, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Ollie Norris, 18 Joe Apikotoa, 19 Zane Kapeli, 20 Liam Messam, 21 Xavier Roe, 22 Bryn Gatland, 23 Bailyn Sullivan;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 1 5 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 1 5 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 1 5 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 1 4 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 1 4 Force Austrália Perth 1 1 Brumbies Austrália Canberra 1 1 Waratahs Austrália Sydney 1 0 Reds Austrália Brisbane 1 0 Rebels Austrália Melbourne 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;