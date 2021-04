Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Apenas um time segue invicto após 6 rodada da Major League Rugby norte-americana: o Los Angeles Giltinis.

O sábado foi de dérbi californiano entre Los Angeles Giltinis e San Diego Legion e acabou com vitória do time da casa por avassaladores 45 x 17. O canadense DTH van der Merwe foi o destaque, com uma tripleta (3 tries). Matt Giteau não esteve em campo, mas Adam Ashley-Cooper sim.



Na Conferência Leste, a liderança é dos canadenses do Toronto Arrows, que derrotaram com contundência o United New York, do brasileiro “Nelson” Rebolo, por 53 x 12. Toronto voou baixo com 7 tries, incluindo um hat-trick (3 tries) do argentino Manuel Montero. Outro argentino, Joaquín Tuculet, e o uruguaio Gastón Mieres também marcaram tries para o time do Canadá. O neozelandês Andy Ellis, ex All Blacks, fez um dos tries de honra para New York.



O vice líder da Conferência Leste é o Atlanta, que venceu o New Orleans Gold num jogaço de 38 x 28. O argentino Bautista Ezcurra foi um dos destaques de Atlanta, marcando um dos tries. O árbitro brasileiro Henrique Platais foi assistente nesta partida.

Já o vice líder da Conferência Oeste é o Austin Gilgronis, que atropelou o atual campeão – e lanterna da liga – Seattle Seawolves por 42 x 15. O segunda linha Isaac Ross, ex All Blacks, foi destaque por Austin marcando 2 tries.

Na perseguição ao Austin está o Utah Warriors, que derrotou o Houston Saber Cats por 50 x 43, numa avalanche de tries: 7 tries a 6 a favor do time da casa. Robbie Povey foi o nome do jogo para Houston, com 3 tries, ao passo que Mike Te’o e Mika Kruse marcaram 2 tries cada para Utah. O jogo foi apitado pelo argentino Federico Anselmi.



Por fim, a Conferência Leste seguiu absolutamente equilibrada após o Old Glory DC derrotar o New England Free Jacks por 35 x 22. Com isso, o Free Jacks, agora lanterna, está apenas 5 pontos abaixo do líder Toronto. Jogo de 4 tries a 3 para o time de Washington, com o fijiano medalhista olímpico Osea Kolinisau marcando o try da vitória no fim.





Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

Atlanta 38 x 28 New Orleans

Los Angeles 45 x 17 San Diego

Utah 50 x 43 Houston

New York 12 x 53 Toronto

DC 35 x 22 New England

Austin 42 x 15 Seattle