Tempo de leitura: 3 minutos

A Comissão de Nomeação da Confederação Brasileira de Rugby nomeou nesta semana os 5 membros independentes que estarão no Conselho de Administração a partir de 2021.

Segue abaixo o comunicado oficial:

- Continua depois da publicidade -

São Paulo, 15 de outubro de 2020.

A Confederação Brasileira de Rugby (“CBRu”), pessoa jurídica de direito privado, associação civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Nações Unidas, nº 12.495, conjunto 11A, Cidade Monções, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.380.658/0001-44, representada pelo seu Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos de seu Estatuto Social, vem, por meio desta Carta, informar todos os interessados no Rugby brasileiro, que a Comissão de Nomeação da CBRu, composta por 4 (quatro) membros do Conselho de Administração e seu presidente, sendo estes, Eduardo Mufarej, Giancarlo Turmina Bristot, Jean-Marc Robert Nogueira Etlin, Mariana Wyse e Marjorie Enya, realizou duas reuniões ordinárias nos dias 28 de setembro e 15 de outubro de 2020, visando deliberar sobre a nomeação de 5 (cinco) membros independentes para o Conselho de Administração e 2 (dois) membros independentes para o Conselho Fiscal da CBRu para o próximo exercício.

A Comissão de Nomeação analisou as aptidões individuais, habilidades profissionais, históricos acadêmicos e pessoais conforme as necessidades das posições, bem como a própria aderência dos indivíduos aos valores do rugby. Desta forma, decidiu por nomear para o Conselho de Administração os membros Alexandre Chioffetti, Fernando Mirandez, Martin Jaco, Paula Korsakas e Vivianne Valente. Em conformidade com o art. 83 do Estatuto Social da CBRu, 2 (dois) dos membros indicados terão o mandato vigente de 01/01/2021 até 31/12/2022, e 3 (três) membros para o período de 01/01/2021 até 31/12/2024, a depender da avaliação de desempenho do Conselho de Administração realizada anualmente. Para o Conselho Fiscal, a Comissão de Nomeação decidiu por indicar os membros Luciano Consentino e Maria Helena Petterson, ambos para o período compreendido entre 01/01/2021 e 31/12/2022, em consonância com o disposto no Estatuto Social da Entidade.

A Comissão de Nomeação também deliberou acerca da composição dos Comitês Permanentes da Confederação Brasileira de Rugby, a saber: Comitê Técnico de Alto Rendimento e Seleções; Comitê de Desenvolvimento; Comitê de Gestão e Finanças; Comitê de Captação e Marketing, respeitando-se as disposições estatutárias da CBRu e considerando a diversidade de habilidades de cada candidato que demonstrou interesse em integrar o Conselho de Administração da CBRu. Para composição dos referidos comitês, a Comissão de Nomeação indica os seguintes membros: Fernanda Arechavaleta e Bernardo Zamijovski, para o Comitê de Captação e Marketing; Paula Korsakas, para ambos os Comitês de Alto Rendimento e Seleções e Comitê de Desenvolvimento; Luciano Cosentino, Maria Helena Petterson e Vivianne Valente, para o Comitê de Gestão e Finanças.

Aproveitamos também para sugerir que a próxima gestão do Conselho de Administração realize revisão dos regimentos dos comitês para aumentar a sua efetividade e relevância, promovendo a ampliação da participação de novos quadros na governança do esporte, além de uma maior integração das pautas da Confederação. Sendo assim, seguindo o modelo implementado em âmbito executivo com a proposição de um único “Núcleo do Jogo”, recomenda-se para a análise do próximo Conselho de Administração a fusão dos Comitês de Alto Rendimento e Seleções e Comitê de Desenvolvimento em um único Comitê de Rugby (Esportivo), e a avaliação sobre eventual fusão dos Comitês de Gestão e Finanças e Captação e Marketing em um único Comitê de Gestão de Negócios.

Comissão de Nomeação

Confederação Brasileira de Rugby