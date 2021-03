Tempo de leitura: 3 minutos

Comunicado da Confederação Brasileira de Rugby anunciando novos patrocinadores para os Cobras:

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) ganha a partir deste mês de março dois reforços que vão ajudá-la a trabalhar ainda com mais segurança e resistência ao longo da jornada para desenvolver o rugby nacional e promover o jogo.

- Continua depois da publicidade -

A testfy é uma healthtech brasileira que opera desde o ano 2000 e conecta serviços laboratoriais em modelos acessíveis de coleta como saliva, swab ou sangue em microtubo ou papel-filtro. Na parceria com a CBRu, os atletas de alto rendimento, sobretudo as Seleções Masculina (Tupis) e Feminina (Yaras) e a franquia Cobras Brasil XV, são submetidos a uma rotina de testes de Covid antes das viagens e dos jogos e sempre que há suspeitas de contaminação. O trabalho é coordenado pelos especialistas da testfy, do Departamento Médico da Confederação e das comissões organizadoras das competições.

Atuante em outras modalidades como futebol (Fluminense), paraquedismo (Luigi Cani) e vôlei (CBV), a testfy vê como privilégio participar deste momento de crescimento do rugby no Brasil. “É uma honra integrar esta retomada gradual do esporte, sempre com a premissa de respeitar todos os critérios dos protocolos sanitários. O ano do rugby brasileiro é especial com os Jogos Olímpicos e importantes competições internacionais à vista. Nossa empresa quer ajudar a CBRu a gerenciar suas atividades com o máximo de segurança exigida”, observa o CEO da testfy, Gustavo Janaudis.

Neste mês, aliás, alguns atletas da franquia Cobras Brasil XV acusaram Covid a poucos dias da Superliga Americana de Rugby (SLAR), que começou neste mês e prossegue até 15 de maio com jogos no Chile e no Uruguai. Todos os contaminados estão isolados, com sintomas leves, e monitorados diariamente pelo Departamento Médico da CBRu e pelos técnicos da testfy. Os demais – jogadores e membros da comissão técnica – foram submetidos a testes PCR e, como os resultados foram negativos, foram liberados para competir. O time brasileiro enfrentará adversários de Chile, Uruguai, Argentina, Colômbia e Paraguai neste torneio que pretende se tornar o principal torneio sul-americano de clubes.

Tradição no rugby – O uniforme que o time do Cobras Brasil XV está vestindo na SLAR foi especialmente confeccionado pela marca esportiva Sanrad, nova patrocinadora da CBRu, nas versões verde (número 1) e branca (número 2). Fundada em 1994 no município paulista de São José dos Campos, a empresa iniciou seus laços com o rugby nos anos 2000. Atualmente está presente em mais de 200 clubes de rugby espalhados nas cinco regiões do país e em 14 dos clubes masculinos e femininos que disputarão este ano os principais torneios promovidos pela Confederação.

O diretor executivo da Sanrad, Ademir Cardoso, explica que o rugby exige uniformes mais ajustados ao corpo e resistentes para suportar os fortes e constantes contatos entre os jogadores. “Desenvolvemos um produto de qualidade a partir de consultas a atletas e técnicos de ponta. O uniforme de rugby é completamente pensado em performance e resistência, utilizamos seis máquinas de costura para fabricar uma camisa de rugby, enquanto uma camiseta convencional, exige apenas duas máquinas de costura”, conta. A empresa é parceira do América Futsal e Fundação Edmilson e atua em outros seguimentos como futebol, futebol americano e ciclismo.

A “pele” do Cobras para jogo é constituída do tecido dry action, com gramatura 155 gr/m² (camisas convencionais têm gramatura de 100 a 125 gr/m²), acabamento com costura reforçada, proteção UV e material com tratamento dry para secagem rápida. A Sanrad ainda comercializará uma réplica para uso casual. Além da proteção 50FPS e costuras reforçadas, o tecido possui elastano em sua composição, oferecendo um toque gelado, proporcionando mais conforto para o fã de rugby.