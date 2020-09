Tempo de leitura: 1 minuto

No próximo dia 3 de outubro, sábado, terá início a edição 2020 da NRLW, o campeonato feminino de Rugby League organizado pela NRL australiana.

O torneio é bem novo e curto, tendo sido fundado em 2018 e contando com apenas 4 times: Brisbane Broncos (campeão de 2018 e 2019), Sydney Roosters, St. George Illawarra Dragons e as neozelandesas do New Zealand Warriors.

A NRLW 2020 será bem curtinha, com apenas 3 rodadas (nos dias 3, 10 e 17) e final no dia 25, isto é, apenas um mês de ação. No entanto, a liga está chamando a atenção pela contratação de jogadoras de destaque da seleção australiana de rugby sevens, como as medalhistas de ouro de 2016, Charlotte Caslick (reforço do Sydney Roosters), Evania Pelite e Elia Green (reforços do New Zealand Warriors).

- Continua depois da publicidade -

Como o torneio é curto, tais jogadoras deverão estar livres para o sevens no ano que vem.