O Núcleo do Jogo da Confederação Brasileira de Rugby lançou o Diagnóstico Nacional de Clubes, iniciativa que tem como objetivo, nesta primeira etapa, a coleta de dados sobre os times rugby do Brasil. A ideia é realizar um mapeamento da situação deles para planejamento e execução de propostas que possam melhorar o esporte no país.

Cada responsável deverá realizar o cadastro de seu clube na plataforma por meio do link: https://brasilrugby.com.br/nucleo-do-jogo/ e preencher com maior veracidade possível as informações. As lideranças de todas as equipes devem responder o Diagnóstico com dados pré-pandemia.

O resultado dos formulários preenchidos ajudará o Núcleo do Jogo a criar, em conjunto com federações e clubes locais, planos para o desenvolvimento do rugby da melhor forma possível e nas cinco regiões do país.

Texto: Brasil Rugby