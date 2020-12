Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – No último sábado, os Wallabies se tornaram a primeira seleção australiana de qualquer esporte a cantar o hino da Austrália também em língua aborígene, mais precisamente em Eora, língua da família linguística Yuin-Kuric, falada na região de Sydney.

Sing it loud and sing it proud – what an incredible rendition of our National Anthem 🇦🇺 #AUSvARG pic.twitter.com/sKRUkZBSCK — 10 Sport (@10SportAU) December 5, 2020

Aborígene é língua?

“Aborígenes australianos” é um termo genérico para os povos que habitavam a Austrália antes da chegada dos europeus, tendo chegado à Austrália há mais de 60 mil anos. Não existe um único povo aborígene: ao todo, existem mais de 250 línguas (e não dialetos) aborígenes diferentes.

Existem pelo menos 28 famílias de línguas aborígenes. Família? Uma família de línguas é um grupo de línguas que dividem entre si origens e similaridades. Por exemplo, o português é uma língua da família indo-europeia, como é o francês, o inglês, o alemão, o grego, o russo, o hindi ou o persa. O indo-europeu é subdividido em vários ramos, sendo um deles as línguas latinas, que incluem português, espanhol, catalão, francês, italiano e romeno. Portanto, as diferenças entre algumas línguas aborígenes são maiores do que entre o português e o russo, por exemplo.

Várias línguas e algumas família já estão extintas. Ao todo, cerca de 260 mil pessoas falam língua aborígenes na Austrália.

Outros países com hinos em mais de uma língua

Para fazermos um Top 5 de hinos em línguas nativas, mais precisamente línguas faladas em países que tenham outra língua mais falada.

África do Sul:

O hino sul-africano é único no mundo por ter cada estrofe numa língua, sendo cantado em 5 línguas. O “Nkosi Sikelel’ iAfrika” começa em Xhosa (lingua africana, muito falada no sul do país), segue em Zulu (língua africana, do leste do país), depois em Sesotho (língua africana, do centro do país), em africâner (afrikaans, língua derivada do holandês) e termina em inglês.



Nova Zelândia:

O hino neozelandês é tradicionalmente cantado em maori e em inglês, nas duas línguas. A língua maori é a língua polinésia nativa do país. Normalmente, canta-se a primeira estrofe do hino nas duas línguas.



Gales:

Em Gales, a língua mais falada é o inglês, mas o hino usado no rugby é o “Hen Wlad Fy Nhadau”, que pode ser cantado em inglês (como “Land of My Fathers”) ou todo em galês, a língua celta que é falada por quase 30% da população (ao menos como segunda língua). Como afirmação de identidade nacional, nos jogos de rugby o hino é sempre entoado inteiramente em galês. “Hen Wlad Fy Nhadau” não é o hino oficial de Gales, mas é o hino do rugby e, desde 2019, do futebol também.



Irlanda:

A Irlanda tem dois hinos que podem ser usados no rugby – e já foram usados um após o outro antes do mesmo jogo. A ilha da Irlanda é dividida em República da Irlanda (independente) e Irlanda do Norte (parte do Reino Unido). Com isso, para promover a união pelo rugby, o hino extra-oficial “Ireland’s Call” foi composto em inglês para o rugby.

No entanto, antes do “Ireland’s Call”, o hino da República da Irlanda já foi entoado em ocasiões especiais, como quando o rugby mandou partida no Croke Park, estádio de futebol gaélico e hurling (os esportes gaélicos) em Dublin. O hino em questão é o “The Soldier’s Song”, em inglês, ou “Amhrán na bhFiann”, em gaélico (oui “língua irlandesa), a língua celta do país, falada por cerca de 300 mil pessoas. Caso a Irlanda vença medalha nos Jogos Olímpicos, esse seria o hino a ser tocado.