Tempo de leitura: 4 minutos

O rugby volta à Austrália nesse fim de semana! No dia 19, será dado o pontapé inicial para a edição 2021 do Super Rugby AU – a segunda divisão da competição, após o título do Brumbies em 2020. O Super Rugby AU substitui na Austrália o velho Super Rugby e opõe os 5 times profissionais do país: Brumbies, NSW Waratahs, Queensland Reds, Melbourne Rebels e Western Force.

Clique aqui para saber mais sobre as mudanças nos elencos.

Nessa sexta, dia 19, terá a largada o Super Rugby AU australiano🇦🇺🏉. São 5 concorrentes: Brumbies, Reds, Rebels, Waratahs e Force. Quem será campeão? — Portal do Rugby (@portaldorugby) February 15, 2021

- Continua depois da publicidade -

Quais os favoritos?

Brumbies, campeão de 2020, e Reds, vice campeão, são as grandes forças no momento, sendo combinados a base dos Wallabies atualmente. Dois estilos diferentes de jogo e dois times em momentos levemente distintos – enquanto fala-se em contínuo crescimento nos Reds, os Brumbies parecem em platô.

O Rebels segue como a terceira força, tendo se reforçado com dois forwards argentinos promissores (Calás e Sordoni), após ter sofrido no pack em alguns momentos em 2020.

Pior da temporada passada, o Force contratou muito para 2021, trazendo argentinos (Medrano, Lezana, Cubelli, Miotti), que podem dar vida nova ao time. Os reforços fazem os Waratahs temerem a lanterna, após o time de Sydney perder boa parte dos seus nomes de destaque (com as saídas de Hooper, Hanigan, Simmons).

Formato

5 times se enfrentam em turno e returno, totalizando 8 jogos por time ao longo de 10 fins de semana, entre 19 de fevereiro e 24 de abril;

1º colocado se garante na final; 2º e 3º colocado disputam semifinal; Semifinal (2º x 3º colocados): 1º de maio; Final (1º colocado x Vencedor da Semifinal): 08 de maio;



O Super Rugby AU ainda fará testes nas Leis do Rugby. Clique aqui para saber quais são as novidades.

1ª rodada

Dia 19/02: Reds x Waratahs, em Brisbane;

Dia 19/02: Force x Brumbies, em Perth

Super Rugby Trans-Tasman

Ao final do Super Rugby AU, os 5 times australianos se somarão aos 5 times neozelandeses do Super Rugby Aotearoa no novo Super Rugby Trans-Tasman, com início marcado para o dia 14 de maio. Serão 5 rodadas (todos os times se enfrentam uma vez), com os 2 primeiros colocados fazendo a final no dia 19 de junho.

Times

Brumbies

Cidade: Canberra

2020: Campeão

Treinador: Dan McKellar