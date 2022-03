Tempo de leitura: 11 minutos

Domingo, dia 13, marca o pontapé inicial da edição 2022 da Superliga Americana de Rugby (SLAR), a liga profissional da América do Sul, que conta com 6 franquias de 6 países diferentes: Cobras, do Brasil; Jaguares, da Argentina; Peñarol, do Uruguai; Selknam, do Chile; Olimpia Lions, do Paraguai; e Cafeteros, da Colômbia.

Vai começar nesta semana, hein. É a @SLARugby chegando domingo no Star+ @StarPlusBR e ESPN2 @ESPNBrasil 13/03 – 12h00 – 🇧🇷Cobras x Peñarol🇺🇾 – ESPN2/Star+ 13/03 – 15h00 – 🇨🇴Cafeteros x Jaguares🇦🇷 – Star+ 13/03 – 18h00 – 🇨🇱Selknam x Olimpia🇵🇾 – Star+#RugbyNaESPN pic.twitter.com/uYORlPnTpi — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 9, 2022



Todos os jogos terão transmissão ao vivo do Star+, com os jogos dos Cobras ganhando cobertura nos canais de TV da ESPN.

Alguém será capaz de tirar neste ano o título dos 🇦🇷Jaguares na SLAR? A competição começa domingo com 6 participantes: 🇦🇷Jaguares, 🇺🇾Peñarol, 🇨🇱Selknam, 🇵🇾Olimpia, 🇨🇴Cafeteros e 🇧🇷Cobras #RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 9, 2022

- Continua depois da publicidade -

O que eu preciso saber sobre o campeonato?

Esta é a segunda edição da competição, que nasceu como a primeira liga profissional da América do Sul. A SLAR deveria ter começado em 2020, mas a pandemia adiou a edição daquele ano, que teria o Corinthians representando o Brasil. Com o fim da parceria com o clube paulistano, a Confederação Brasileira de Rugby criou uma marca própria para sua franquia, os Cobras, para a temporada 2021.

As franquias da SLAR pertencem às federações de seus países, que as utilizam para desenvolverem os atletas de suas seleções. mas os times são livres para contratarem atletas estrangeiros (não por acaso, todos os times contam com atletas argentinos, uma vez que a Argentina é a grande potência do continente).

O formato é o mesmo para 2022, com os 6 times jogando em turno e returno, totalizando 10 rodadas entre 13 de março e 15 de maio. Todos jogos serão disputados no Chile, Paraguai e Uruguai.

Os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais, que rolam no dia 21 de maio. A final será no dia 28, com os jogos do mata-mata rolando no Uruguai.

Vitórias valem 4 pontos; empates 2 pontos; derrotas por 7 pontos ou menos de diferença valem 1 ponto; e derrotas maiores do que por 7 pontos significam 0 pontos. A equipe que fizer 4 ou mais tries em sua partida ganha 1 ponto extra. Com isso, por exemplo, uma vitória com 4 tries significa 5 pontos na classificação.

Você lembra como foi a @slarugby 2021? 1ª fase:

1 🇦🇷Jaguares, 50 pontos

2 🇺🇾Peñarol, 31 pts

3 🇨🇱Selknam, 26 pts

4 🇵🇾Olimpia, 23 pts

5 🇧🇷Cobras, 14 pts

6 🇨🇴Cafeteros, 5 pts Semifinais:

🇺🇾Peñarol 17 x 14 Selknam🇨🇱

🇦🇷Jaguares 29 x 17 Olimpia🇵🇾 Final:

🇦🇷Jaguares 36 x 28 Peñarol🇺🇾 — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 9, 2022

O que 2022 para o rugby brasileiro?

Após a Seleção Brasileira ser eliminada da corrida por vaga na Copa do Mundo de 2023, com derrotas para Chile e Uruguai em julho de 2021, muitos atletas que foram importantes no ciclo anterior ou se retiraram do rugby profissional ou se transferiram para o exterior. Moisés foi para Portugal (Académica) e Josh está no rugby irlandês (Sligo), ao passo que Felipe Sancery optou por jogar apenas pelo São José (isto é, três baixas pesadas, sobretudo no aspecto de liderança). Porém, as maiores baixas estão na primeira linha, com Jardel se aposentando, Yan retornando à Argentina (ao CUBA) e com quatro jogadores indo ao rugby europeu: Blade (CDUL, de Portugal), Caique (St Dennis, da França), Leonel (Getxo, da Espanha) e Abud (que foi para a Irlanda, mas já retornou e está na Poli).

O time do técnico Fernando Portugal tem apenas 13 avançados (forwards) e 8 atletas da linha (backs) que jogaram a edição 2021 do torneio. Entre os estrangeiros que defenderam os Cobras no ano passado, nenhum permaneceu (Bernstein está nos Jaguares e Giudice nos Cafeteros) e apenas 2 novos nomes chegaram: o experiente pilar argentino Mariano Filomeno e o centro francês Simon Bienvenu, ex seleção de sevens de seu país.

Em suma, o momento é de renovação e oportunidades para os jogadores mais brasileiros mais jovens, de olho no novo ciclo de Eliminatórias para a Copa do Mundo que se abrirá em breve.

Avançados: Endy Pinheiro🇧🇷 (hooker, Curitiba), André Brandão🇧🇷 (hooker, Jacareí), David Páscoa Müller🇧🇷 (hooker, Jacareí); Alexandre “Texugo” Alves🇧🇷 (pilar, Desterro), Brendon Alves🇧🇷 (pilar, Pasteur), Henrique “Caminhoneiro” Ferreira🇧🇷 (pilar, Pasteur), Joel Ramirez🇧🇷 (pilar, Jacareí), Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷 (pilar, São José), Mariano Filomeno🇦🇷 (pilar), Kauã Guimarães🇧🇷 (2ª linha, Pasteur), Gabriel “Fúria” Oliveira🇧🇷 (2ª linha, Jacareí) Gabriel Paganini🇧🇷 (2ª linha, Band Saracens), Cléber “Gelado” Dias🇧🇷 (2ª/3ª linha, Poli), Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷 (3ª linha, Jacareí), Adrio Melo🇧🇷 (3ª linha, Pasteur), André “Buda” Arruda🇧🇷 (3ª linha, Desterro), Devon Muller🇧🇷 (3ª linha, Pasteur), Arthur Bergo🇧🇷 (terceira linha, Pasteur);

Linha: Laurent Bourda-Couhet🇧🇷 (scrum-half, Band Saracens), Douglas Rauth🇧🇷 (2ª linha, Curitiba), Lucas Spago🇧🇷 (abertura, Pasteur), Lucas “Zé” Tranquez🇧🇷 (abertura/fullback, Poli), Carlos “Hamburgão” Moura🇧🇷 (abertura/centro, Jacareí), Gabriel Zurka Quirino🇧🇷 (centro, São José), Joel Santos🇧🇷 (centro, Pasteur), Pedro Goulart🇧🇷 (centro, Monte Grande🇦🇷), Simon Bienvenu🇫🇷 (centro), Victor “Feijão” Sousa🇧🇷 (centro, São José), Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷 (ponta, Poli), Robert Tenório🇧🇷 (ponta, Poli), Sergio Luna🇧🇷 (ponta, SPAC), Robson “Varejão” Morais🇧🇷 (ponta/fullback, Pasteur), Daniel Sancery🇧🇷 (fullback, São José);

Até onde chegarão os 🇧🇷Cobras na SLAR 2022? #RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 9, 2022

Equipes e expectativas

O que esperar de cada time para a SLAR 2022?

🇨🇴Cafeteros

Treinador: 🇦🇷🇮🇹Nicolás Galatro

2021: Último colocado, sem vitórias (10 derrotas em 10 jogos);

Pontos fracos: Além de ter sido o pior time da temporada passada, os Cafeteros trocaram de treinador e a saída de Rodolfo Ambrosio lança interrogações sobre a sequência do trabalho. Os colombianos do time não jogam uma partida de nível desde maio de 2021 e a falta de coesão do grupo por tantas diferenças com relação ao elenco do ano passado;

Pontos fortes: É verdade: os Cafeteros não venceram ninguém em 2021. Porém, o elenco foi completamente renovado e é mais argentino do que antes. Dos 30 atletas contratados, 20 são argentinos e só 10 são colombianos. Para a seleção colombiana isso não é o melhor dos mundos, mas o torcedor dos Cafeteros pode esperar um time realmente competitivo, agora mais próximo da Argentina (mais que isso, a União Argentina de Rugby agora é uma das donas do time, com a possibilidade, na prática, de transformá-lo num “B” dos Jaguares). Olhos para o scrum-half promissor Valentin Fernández e para o segunda linha Federico Lavanini, irmão mais jovem de Tomás Lavanini, dos Pumas. O fullback Franco Giudice, ex Cobras, também está por lá, ao passo que o terceira linha Diver Ceballos é o nome colombiano mais celebrado;

🇧🇷Cobras

Treinador: 🇧🇷Fernando Portugal

2021: 5º colocado, com 3 vitórias e 7 derrotas. Os Cobras venceram os Cafeteros 2 vezes (30 x 14 e 22 x 14) e o Selknam (21 x 20, na rodada final);

Pontos fracos: Os Cobras passam por um momento importante (e delicado) de renovação. A legião argentina já não reforça o time, nem em campo nem na comissão técnica. E muitos atletas que se provaram importantes nos últimos anos para o rugby brasileiro – Felipe Sancery, Josh, Moisés, Abud, Jardel, Caique, Blade, Yan) deixaram o time. Com apenas dois reforços estrangeiros, os Cobras apostarão num time jovem, com vários atletas de pouca experiência – algo agravado com a interrupção do rugby brasileiro de clubes em 2020 e 2021. Para além disso, com as saídas dos veteranos Moisés e Josh, a camisa 10 gera apreensão. Spaguinho teve bons momentos em 2021, mas é jovem e tem ainda muito a provar, ao passo que espera-se que “Zé” Tranquez ganhe nova chance por lá. As derrotas para Quênia e Zimbábue já ligaram o alerta para o fato de toda renovação ser tortuosa e de resultados incertos;

Pontos fortes: Os Cobras não fizeram uma campanha vistosa em 2021, mas apresentaram alguns bons números, sobretudo individuais. André “Buda” Arruda, Matheus “Nego” Cláudio, Adrio de Melo e Cléber “Gelado” Dias despontaram em várias estatísticas da competição, mostrando força na terceira e na segunda linhas brasileiras. Já na linha, Daniel “Maranhão” Lima foi um dos nomes mais empolgantes da competição, vivendo momento especial na carreira. Obviamente, Bievenu, centro francês com passagem por sua seleção de sevens, gera muita expectativa e poderá fazer parceria interessante com jovens promissores na linha como Goulart, Varejão, Joel e Feijão;

🇦🇷Jaguares

Treinador: 🇦🇷Ignacio Fernández Lobbe

2021: Campeão com 100% de aproveitamento (12 vitórias em 12 jogos);

Pontos fracos: Os Jaguares de 2022 não são tão badalados como a máquina de 2021, porque trata-se de um recomeço de trabalho. Apenas 10 atletas do time campeão permaneceram, o que significa renovação total nas mãos do técnico Ignacio Fernández Lobbe;

Pontos fortes: Como é esperável, os argentinos são amplos favoritos ao título e apresenta força em todos os setores. No pack, olhos para o segunda linha Rodrigo Fernández Criado, que tem tudo para ganhar chance em breve no exterior, ao passo que o segunda linha Lautaro Simes fez sucesso com os Cafeteros e foi “promovido” aos Jaguares. Já o pilarzão Mayco Vivas, de 23 anos, tem experiência com os Pumas e jogou a Copa do Mundo em 2019 e o Super Rugby. Na linha, o craque do sevens e medalhista de bronze em Tóquio Santiago Mare resolveu ir para o XV e deve ser o camisa 10, muito badalado, ao passo que no fundo do campo os Jaguares contarão com o Ignacio Mendy, já convocado pelos Pumas. O scrum-half Joaquín Pellandini foi bem em 2021 com o Olimpia e ganhou espaço nos Jaguares, sendo outro destaque. A eles se somam outros nomes cotados para irem ao exterior são Juan Pablo Castro, Tomás Cubilla e Agustín Segura e Gerónimo Prisciantelli, que produziram uma linha brilhante do time laranja em 2021;

🇵🇾Olimpia

Treinador: 🇦🇷Ricardo Le Fort

2021: 4º colocado na 1ª fase, com 5 vitórias e 5 derrotas. O Olimpia caiu na semifinal diante dos Jaguares;

Pontos fracos: O Olimpia de 2022 parece mais fraco que o de 2021, tendo sofrido com êxodo de argentinos e com troca recente de treinador – Raúl Pérez foi para a Espanha e foi substituído por Ricardo Le Fort (que, como jogador, defendeu os Pumas nos Mundiais de 1991 e 1995 como hooker). A opção por um número maior de paraguaios no elenco é bom a longo prazo para a seleção do país, mas torna o Olimpia menos competitivo em 2022, com possível dificuldade extra no pack de forwards, que foi o trunfo do Olimpia em 2021;

Pontos fortes: O Olimpia conseguiu manter alguns argentinos importantes, como o hooker Mariano Muntaner, o terceira linha Ignacio Gandini, o scrum-half Ignacio Inchauspe e o centro Francisco Diez, além de trazer o fullback Juan Quetglas, que treinou já com os Pumas. Soma-se a isso o bom desempenho do abertura paraguaio Urbieta e vê-se que o Olimpia manteve atletas de bom nível na sua espinha dorsal, em posições chave;

🇺🇾Peñarol

Treinador: 🇦🇷Pablo Bouza

2021: Vice campeão, com 8 vitórias em 12 jogos . Na final, o Peñarol perdeu apertado para os Jaguares;

Pontos fracos: O Peñarol teve dificuldades no sistema criativo no ano passado e a saída do abertura argentino Martin Roger preocupa. Porém, ele foi substituído por seu irmão mais novo Nicolás Roger, que jogou a SLAR 2021 pelos Cafeteros. Ao Peñarol em alguns momentos na úiltima temporada faltaram ideias, com o time apostando num jogo físico mais ortodoxo. Se o objetivo é dar um passo adiante com relação ao último vice campeonato, os Carboneros precisam de mais recursos;

Pontos fortes: Já classificado à Copa do Mundo de 2023, o Uruguai está em alta no rugby mundial. Os Teros querem usar a SLAR para dar ainda mais coesão ao seu elenco mundialista e repatriaram o excelente Diego Magno, segunda linha que estava na MLR. O pack uruguaio é poderoso, com o hooker Guillermo Pujadas em grande forma e com nomes fortes como Santiago Civetta, Diego Arbelo e Manuel Ardao. Na linha, a liderança do centro Andrés Vilaseca e a experiência do ponta Rodrigo Silva se somam a jovens ascendentes como Mateo Viñals e Felipe Arcos Pérez. O Peñarol será muito competitivo nas formações fixas e tem grande qualidade quando abrir a bola, sendo grande candidato a ao menos chegar à final;

🇨🇱Selknam

Treinador: 🇦🇷Nicolás Bruzzone

2021: 3º colocado na 1ª fase, com 5 vitórias. O Selknam caiu na semifinal diante do Peñarol;

Pontos fracos: A perda do hooker

Pontos fortes: O rugby chileno vive momento especial e a meta de chegar à Copa do Mundo nunca esteve tão próxima. Com isso, os chilenos reforçaram o Selknam com o excelente scrum-half Marcelo Torrealba, que estava na MLR. O objetivo é o Selknam ser o verdadeiro ensaio dos Cóndores antes dos jogos decisivos das Eliminatórias em julho contra os EUA. O Selknam mostrou grandes momentos ao longo de 2021 e evoluiu sobretudo no jogo de contato, com um pack competitivo com destaques como Sigren na terceira linha, Sarmiento na segunda e Dittus na primeira. Na linha, Domingo Saavedra e Nicolás Garafulic se provaram máquinas de quebrarem as defesas oponentes, ao passo que Videla se provou chutador confiável. Porém, o nome mais badalado do momento é o abertura Rodrigo Fernández, que foi determinante nas vitórias do Chile sobre o Uruguai no fim de ano com jogadas geniais. O Selknam está pronto para brigar de verdade por vaga na final;

Tabela 2022:



Data Horário Time vs Time Campo Cidade Fase Árbitro Assistentes TMO 13/03/2022 Domingo PEÑAROL X COBRAS Estadio Elías Figueroa Valparaíso (Chile) 1ª fase 13/03/2022 Domingo CAFETEROS X JAGUARES Estadio Elías Figueroa Valparaíso (Chile) 1ª fase 13/03/2022 Domingo SELKNAM X OLIMPIA Estadio Elías Figueroa Valparaíso (Chile) 1ª fase 19/03/2022 Sábado PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa Valparaíso (Chile) 1ª fase 19/03/2022 Sábado SELKNAM X COBRAS Estadio Elías Figueroa Valparaíso (Chile) 1ª fase 19/03/2022 Sábado OLIMPIA X JAGUARES Estadio Elías Figueroa Valparaíso (Chile) 1ª fase 25/03/2022 Sexta SELKNAM X JAGUARES Estadio San Carlos de Apoquindo Santiago (Chile) 1ª fase 26/03/2022 Sábado CAFETEROS X COBRAS Estadio Héroes de Curupayti Asunción (Paraguai) 1ª fase 27/03/2022 Domingo OLIMPIA X PEÑAROL Estadio Héroes de Curupayti Asunción (Paraguai) 1ª fase 02/04/2022 Sábado SELKNAM X CAFETEROS Estadio Antonio Aranda Ciudad del Este (Paraguai) 1ª fase 02/04/2022 Sábado OLIMPIA X COBRAS Estadio Antonio Aranda Ciudad del Este (Paraguai) 1ª fase 02/04/2022 Sábado PEÑAROL X JAGUARES Estadio Antonio Aranda Ciudad del Este (Paraguai) 1ª fase 08/04/2022 Sexta PEÑAROL X SELKNAM Estadio Antonio Aranda Ciudad del Este (Paraguai) 1ª fase 08/04/2022 Sexta COBRAS X JAGUARES Estadio Antonio Aranda Ciudad del Este (Paraguai) 1ª fase 08/04/2022 Sexta OLIMPIA X CAFETEROS Estadio Antonio Aranda Ciudad del Este (Paraguai) 1ª fase 23/04/2022 13:30 Sábado PEÑAROL X COBRAS Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 23/04/2022 16:00 Sábado SELKNAM X OLIMPIA Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 23/04/2022 20:30 Sábado JAGUARES X CAFETEROS Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 29/04/2022 13:30 Sexta SELKNAM X COBRAS Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 29/04/2022 16:00 Sexta PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 29/04/2022 20:30 Sexta JAGUARES X OLIMPIA Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 04/05/2022 13:30 Quarta OLIMPIA X CAFETEROS Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 04/05/2022 16:00 Quarta PEÑAROL X SELKNAM Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 04/05/2022 20:30 Quarta JAGUARES X COBRAS Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 10/05/2022 13:30 Terça COBRAS X CAFETEROS Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 10/05/2022 16:00 Terça PEÑAROL X OLIMPIA Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 10/05/2022 20:30 Terça JAGUARES X SELKNAM Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 15/05/2022 13:30 Domingo COBRAS X OLIMPIA Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 15/05/2022 16:00 Domingo CAFETEROS X SELKNAM Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 15/05/2022 20:30 Domingo PEÑAROL X JAGUARES Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) 1ª fase 21/05/2022 17:00 Sábado 2º X 3º Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) Semifinal 21/05/2022 21:00 Sábado 1º X 4º Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) Semifinal 28/05/2022 20:00 Sábado X Estadio Charrua Montevidéu (Uruguai) FINAL