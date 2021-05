Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – O que te move no rugby? São os valores do esporte? Nessa quarta-feira o Rugby+ recebe Maurício “Mille” Migliano, do Núcleo do Jogo, e Vitor Ciampolini, mestre em esporte pela UFSC, que vem realizando estudo sobre os valores do rugby. O papo vai render e será destinado a todo mundo que quer fazer do rugby um esporte melhor a cada dia.