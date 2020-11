Tempo de leitura: 3 minutos

O Six Nations acabou no dia 31, mas as seleções europeias voltarão a campo no próximo fim de semana com a largada da Autumn Nations Cup – que terá transmissões dos canais ESPN para o Brasil.

Quem vai ser campeão da Nations Cup? Torneio começa sexta na Europa com @ESPNBrasil exibindo. 8 times vão a campo: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇪🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹🇫🇯 — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 8, 2020



O que é a Nations Cup? O que você precisa saber sobre a competição que rolará entre os dias 13 de novembro e 06 de dezembro?

O que é a Nations Cup

Por conta da pandemia, os amistosos internacionais de 2020 foram cancelados. Para seu lugar, os países do Six Nations criaram uma competição especial para 2020.

Quem participa?

Os seis países do Six Nations (Inglaterra, Irlanda, Gales, Escócia, França e Itália) e dois convidados (Geórgia e Fiji).

Não se engane: Geórgia e Fiji foram convidados especificamente para o torneio de 2020. Eles não são novos integrantes do Six Nations.

Qual é a fórmula de disputa?

Os 8 países foram divididos em 2 grupos com 4 times cada:

Grupo A: Inglaterra, Irlanda, Gales e Geórgia;

Grupo B: França, Escócia, Itália e Fiji;

Ao final de 3 rodadas, haverá a rodada final, com 4 jogos:

Final: 1º do Grupo A x 1º do Grupo B;

Disputa de 3º lugar: 2º do Grupo A x 2º do Grupo B;

Disputa de 5º lugar: 3º do Grupo A x 3º do Grupo B;

Disputa de 7º lugar: 4º do Grupo A x 4º do Grupo B;

O Grupo A



A Inglaterra é a favorita do Grupo A, após ter sido campeã do Six Nations. Vitórias sobre Gales (33 x 30) e Irlanda (24 x 12) no começo do ano credenciam os ingleses ao primeiro lugar. O time do técnico Eddie Jones está na mira de todos na Europa;

é a favorita do Grupo A, após ter sido campeã do Six Nations. Vitórias sobre Gales (33 x 30) e Irlanda (24 x 12) no começo do ano credenciam os ingleses ao primeiro lugar. O time do técnico Eddie Jones está na mira de todos na Europa; A Irlanda sugere ser a segunda força, tendo superado os galeses no Six Nations (24 x 14), mas os Verdes ainda precisam provar que souberam lidar com derrota contra a França na rodada final para evoluírem sob o comando do técnico Andy Farrell;

sugere ser a segunda força, tendo superado os galeses no Six Nations (24 x 14), mas os Verdes ainda precisam provar que souberam lidar com derrota contra a França na rodada final para evoluírem sob o comando do técnico Andy Farrell; Gales é a terceira força, pois, apesar de ter sido semifinalista da Copa do Mundo de 2019, acumula desde então 5 derrotas seguidas sob o comando do novo treinador Wayne Pivac. A pressão está sobre os Dragões, que precisam dar a volta por cima;

é a terceira força, pois, apesar de ter sido semifinalista da Copa do Mundo de 2019, acumula desde então 5 derrotas seguidas sob o comando do novo treinador Wayne Pivac. A pressão está sobre os Dragões, que precisam dar a volta por cima; A Geórgia finalmente ganhou uma chance de encarar grandes oponentes, mas o momento de transição da seleção após a Copa do Mundo não é dos melhores, com técnico interino (Levan Maisashvili) e larga derrota diante da Escócia colocou dúvidas sobre os Lelos, que poderão sofrer muito na competição;

O Grupo B



Todos os olhares estão sobre a favorita França , do técnico Fabien Galthié, que só perdeu o Six Nations no detalhe e provou ter um time capaz de devolver a França às glórias. A Nations Cup é uma etapa crucial do renascimento dos Bleus;

, do técnico Fabien Galthié, que só perdeu o Six Nations no detalhe e provou ter um time capaz de devolver a França às glórias. A Nations Cup é uma etapa crucial do renascimento dos Bleus; O único time que derrotou a França no Six Nations (28 x 17) foi a Escócia , que aparece como a segunda força do grupo, após vencer Gales na rodada final da competição europeia. Os escoceses, no entanto, perderam atletas importantes por lesão e o técnico Gregor Townsend terá trabalho para fazê-los render novamente com a mesma qualidade;

, que aparece como a segunda força do grupo, após vencer Gales na rodada final da competição europeia. Os escoceses, no entanto, perderam atletas importantes por lesão e o técnico Gregor Townsend terá trabalho para fazê-los render novamente com a mesma qualidade; Fiji estreia treinador novo, o neozelandês badalado Vern Cotter, e tem boas expectativas de seguir provando que pode mais na arena internacional. No entanto, a falta de preparação e casos de COVID-19 antes do torneio poderão pesar contra os convidados da Oceania;

estreia treinador novo, o neozelandês badalado Vern Cotter, e tem boas expectativas de seguir provando que pode mais na arena internacional. No entanto, a falta de preparação e casos de COVID-19 antes do torneio poderão pesar contra os convidados da Oceania; Por fim, a Itália fecha o grupo, com o técnico Franco Smith tendo a dura missão de reerguer uma seleção sempre envolta por desconfiança. Apesar de alguns bons momentos no Six Nations, o ano de 2020 foi, até agora, de 5 derrotas dos Azzurri;

Calendário

Dia 13/11 – Irlanda x Gales, em Dublin

Dia 14/11 – Itália x Escócia, em Florença

Dia 14/11 – Inglaterra x Geórgia, em Londres

Dia 15/11 – França x Fiji, em Vannes

Dia 21/11 – Itália x Fiji, em Ancona

Dia 21/11 – Inglaterra x Irlanda, em Londres

Dia 21/11 – Gales x Geórgia, em Llanelli

Dia 22/11 – Escócia x França, em Edimburgo

Dia 28/11 – Escócia x Fiji, em Edimburgo

Dia 28/11 – Gales x Inglaterra, em Llanelli

Dia 28/11 – França x Itália, em Paris

Dia 29/11 – Irlanda x Geórgia, em Dublin

Dia 05/12 – 4º Grupo A x 4º Grupo B – 7º lugar

Dia 05/12 – 3º Grupo A x 3º Grupo B – 5º lugar

Dia 05/12 – 2º Grupo A x 2º Grupo B – 3º lugar

Dia 06/12 – 1º Grupo A x 1º Grupo B – FINAL