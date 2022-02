Tempo de leitura: 4 minutos

O Super Rugby Pacific vai começar nessa sexta-feira, com transmissões ao vivo do Star+. Trata-se da nova liga que reúne 12 equipes da Oceania, sendo elas as 5 equipes da Austrália e as 5 equipes da Nova Zelândia que já disputavam o velho Super Rugby e as 2 novas equipes das Ilhas do Pacífico: o Fijian Drua, de Fiji, e o Moana Pasifika, oficialmente da Nova Zelândia, mas que representa o conjunto das ilhas do Pacífico Sul, entre elas Samoa e Tonga.

Ao todo, as 12 franquias disputam 14 jogos na temporada regular entre fevereiro e maio, no sistema de todos contra todos, com mais 3 clássicos extras. Os 8 primeiros times avançarão às quartas de final e a grande final está marcada para o dia 18 de junho.

O que ocorreu com o velho Super Rugby?

O antigo Super Rugby, que contava com times de África do Sul, Argentina, Japão, Austrália e Nova Zelândia, já não existe mais. A competição foi dissolvida com os sul-africanos migrando para o rugby europeu no meio da pandemia.

Quer entender? Vamos a uma linha do tempo:

1986: surge o South Pacific Championship (SPC), competição entre os melhores da Oceania, envolvendo times de Nova Zelândia, Austrália e Fiji;

competição entre os melhores da Oceania, envolvendo times de Nova Zelândia, Austrália e Fiji; O SPC não foi jogado em 1991 e em 1992 retornou com o nome de Super 6 ;

; 1993: Super 6 vira Super 10 , com a entra de times da África do Sul, que deixava para trás o regime racista do apartheid. Fiji perdeu sua vaga para Samoa em 1993 e 1994 e Tonga em 1995;

, com a entra de times da África do Sul, que deixava para trás o regime racista do apartheid. Fiji perdeu sua vaga para Samoa em 1993 e 1994 e Tonga em 1995; 1995: o rugby se torna um esporte profissional . Até então, o profissionalismo era proibido no mundo todo;

. Até então, o profissionalismo era proibido no mundo todo; 1996: é criada a liga profissional do Super 12 , com: 5 franquias da Nova Zelândia: Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders ; 4 da África do Sul: Bulls, Lions, Sharks e Stormers ; 3 da Austrália: Brumbies, Reds e Waratahs ; As ilhas do Pacífico excluídas; Em 1997, os Stormers deram lugar aos Cheetahs, mas retornaram em 1998. Cheetahs e Lions passaram a fazer parte dos Cats a partir de 1998;

, com: 2005: Super 12 vira Super 14 , com adições do 4º time australiano (Force) e do 5º time sul-africano (os Cheetahs , com os Cats virando Lions em 2006);

, com adições do 4º time australiano (Force) e do 5º time sul-africano (os , com os Cats virando Lions em 2006); 2011: Super 14 vira Super Rugby , com 15 times, após adição do 5º time australiano (Rebels). Entre os sul-africanos, em 2013, os Kings substituíram os Lions, que retornaram em 2014;

, com times, após adição do 5º time australiano (Rebels). Entre os sul-africanos, em 2013, os Kings substituíram os Lions, que retornaram em 2014; 2016: Super Rugby é expandido para 18 times com as adições do 6º time sul-africano ( Kings ), de um time argentino ( Jaguares ) e 1 time japonês ( Sunwolves );

times com as adições do 6º time sul-africano ( ), de um time argentino ( ) e 1 time japonês ( ); 2018: Experimento de 18 times é considerado um erro e liga é reduzida pra 15 , com as exclusões de Cheetahs, Kings e Force;

, com as de Cheetahs, Kings e Force; 2020: Pandemia obriga o cancelamento da competição. Desdobramentos: Austrália, Nova Zelândia e África do Sul criaram provisoriamente competições nacionais do Super Rugby ( Super Rugby AU australiano, Super Rugby Aotearoa neozelandês e Super Rugby Unlocked sul-africano); O Force retornou ao Super Rugby AU; Sul-africanos (Bulls, Lions, Sharks e Stormers) decidem deixar o Super Rugby e se somam (a partir de 2021) ao United Rugby Championship (URC) , antiga Liga Céltica/PRO14, competição com times de Irlanda, Gales, Escócia e Itália; Em 2017, Cheetahs e Kings se somaram ao PRO14, mas foram excluídos em 2020 para serem substituídos por Bulls, Lions, Sharks e Stormers. Os Kings foram dissolvidos. Os Cheetahs participaram em 2020 do Super Rugby Unlocked, conjuntamente com Griquas e Mpumalanga Pumas. Os 3 fazem parte agora apenas da Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano. Os Elephants, herdeiros dos Kings, jogam a 2a divisão da Currie Cup; Japoneses, apostam em criar uma nova liga nacional profissional (League One). Sunwolves são encerrados; Jaguares, da Argentina, ficaram sem competição e, desde 2021, jogam apenas a SLAR, a liga sul-americana;

2021: Organizado o Super Rugby Trans-Tasman , competição provisória entre australianos e neozelandeses como transição para o novo Super Rugby Pacific de 2022;

, competição provisória entre australianos e neozelandeses como transição para o novo Super Rugby Pacific de 2022; 2022: Nasce o Super Rugby Pacific, com 12 times, sendo 2 expansões: Fijian Drua, de Fiji, e Moana Pasifika, da Nova Zelândia (representando também as ilhas do Pacífico);

De quem é o favoritismo?

Nos últimos anos, os times da Nova Zelândia estão dominando o Super Rugby. Em especial os Crusaders, que conquistaram todos os títulos desde 2018, exceto o Trans Tasman de 2021, vencido pelos Blues. Os dois maiores campeões do lado neozelandês seguem como os favoritos ao título de 2022. Chiefs, Hurricanes, Highlanders, Reds e Brumbies correm por fora.

