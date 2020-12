Tempo de leitura: 5 minutos

Acabou o rugby de seleções nacionais de 2020, mas sexta já tem estreia: é a 1ª rodada da edição 2020-21 da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia. Não haverá transmissão pela ESPN para o Brasil, com a opção agora para se assistir aos jogos sendo o streaming oficial do torneio.

A competição tem formato novo, com 2 grupos de 12 equipes. Cada equipe fará apenas 4 jogos na fase de grupos, com os 4 primeiros colocados de cada grupo avançando às quartas de final. Com isso, toda vitória será crucial para as pretensões de título de todos os times.

Quem tem confrontos mais fáceis?

Alguns gigantes do rugby europeu pegaram caminhos mais fáceis do que outros rumo às quartas de final. Comecemos com quem foi mais beneficiado pelo sorteio dos confrontos:

Grupo A

Leinster : o gigante irlandês terá pela frente Montpellier e Northampton Saints, ambos em má situação nas suas ligas. O Leinster começa a caminhada na França, contra o Montpellier, no duelo que parece ser o mais complicado. A forma do time de Dublin é perfeita, mas a ponderação sobre o cansaço dos atletas titulares (como Sexton) após a Nations Cup é válida;

: o gigante irlandês terá pela frente Montpellier e Northampton Saints, ambos em má situação nas suas ligas. O Leinster começa a caminhada na França, contra o Montpellier, no duelo que parece ser o mais complicado. A forma do time de Dublin é perfeita, mas a ponderação sobre o cansaço dos atletas titulares (como Sexton) após a Nations Cup é válida; Bordeaux: melhor time da França antes da pandemia, o Bordeaux declinou na nova temporada, mas ainda é um time forte e que pegou talvez os oponentes mais fáceis: Dragons e Northampton. A estreia é contra Northampton na Inglaterra, em jogo que será revelador;

Grupo B

Racing : o vice campeão foi beneficiado em um grupo que está complicado para os favoritos. Connacht e Harlequins (ambos em boa fase, mas que não assustam) pela frente do time de Paris, com o jogo de abertura sendo em casa diante do Connacht;

: o vice campeão foi beneficiado em um grupo que está complicado para os favoritos. Connacht e Harlequins (ambos em boa fase, mas que não assustam) pela frente do time de Paris, com o jogo de abertura sendo em casa diante do Connacht; Lyon: sem história na Champions Cup, o Lyon está competindo sempre no topo do Top 14 e seus confrontos não são complicados: estreia contra o Gloucester (que não empolga) e depois um oscilante Glasgow. Pode ser o ano do Lyon, de Tuisova e Bastareaud, ir aos playoffs;

Quem terá confrontos complicados?

Grupo A

Toulon: o milionário time da Riviera Francesa, tricampeão europeu, já viveu dias melhores. A tabela pela frente para o Toulon não é das piores, com Sale Sharks e Scarlets, mas o primeiro jogo é diante de um Sharks recheado de bons nomes e sedento por glória;

o milionário time da Riviera Francesa, tricampeão europeu, já viveu dias melhores. A tabela pela frente para o Toulon não é das piores, com Sale Sharks e Scarlets, mas o primeiro jogo é diante de um Sharks recheado de bons nomes e sedento por glória; Sale Sharks : o fim da temporada passada foi cruel com o time do campeão do mundo Faf de Klerk e encarar o Toulon (recheado por craques como Ollivon, Ezebeth, Serin, Nonu) não será nada fácil;

: o fim da temporada passada foi cruel com o time do campeão do mundo Faf de Klerk e encarar o Toulon (recheado por craques como Ollivon, Ezebeth, Serin, Nonu) não será nada fácil; Bath : semifinalista da Premiership, o Bath corre por fora e encara os galeses do Scarlets. O primeiro jogo favorece os ingleses, mas no grupo também está o complicado La Rochelle;

: semifinalista da Premiership, o Bath corre por fora e encara os galeses do Scarlets. O primeiro jogo favorece os ingleses, mas no grupo também está o complicado La Rochelle; La Rochelle: líder do Top 14 francês, o La Rochelle está inspirado e promete campanha histórica. O desafio maior estará justamente na missão de despachar o Bath, mas a estreia contra os escoceses do Edinburgh merece cautela;

Grupo B

Exeter Chiefs: campeão inglês e europeu da temporada passada, o Exeter Chiefs é de novo o maior favorito ao título da Champions Cup e poderá ser beneficiado por não ter muitos atletas convocados para a seleção inglesa. A estreia do time de Stuart Hogg é contra Glasgow e não assusta, mas o problema dos Chiefs é que em seu grupo está a máquina francesa do Toulouse;

campeão inglês e europeu da temporada passada, o Exeter Chiefs é de novo o maior favorito ao título da Champions Cup e poderá ser beneficiado por não ter muitos atletas convocados para a seleção inglesa. A estreia do time de Stuart Hogg é contra Glasgow e não assusta, mas o problema dos Chiefs é que em seu grupo está a máquina francesa do Toulouse; Bristol Bears : outro inglês ambicioso é o campeão da Challenge Cup, o Bristol, que lamenta ter caído no mesmo grupo dos franceses do Clermont. A estreia do time do fijiano Radradra é contra os amarelos, mas o mando é do Bristol;

: outro inglês ambicioso é o campeão da Challenge Cup, o Bristol, que lamenta ter caído no mesmo grupo dos franceses do Clermont. A estreia do time do fijiano Radradra é contra os amarelos, mas o mando é do Bristol; Toulouse: se já não bastasse cair no mesmo grupo dos Chiefs, o Toulouse também terá pela frente o competente Ulster, da Irlanda, vice campeão do PRO14 e em boa fase. O jogo de estreia é na casa do Ulster e é um dos mais aguardados da temporada. O Toulouse lamenta a possível perda de Ntamack por lesão, mas terá Dupont no comando;

se já não bastasse cair no mesmo grupo dos Chiefs, o Toulouse também terá pela frente o competente Ulster, da Irlanda, vice campeão do PRO14 e em boa fase. O jogo de estreia é na casa do Ulster e é um dos mais aguardados da temporada. O Toulouse lamenta a possível perda de Ntamack por lesão, mas terá Dupont no comando; Clermont: o Clermont chega ao torneio com a vantagem de ter perdido poucos atletas para a Nations Cup, mas não faz temporada inspirada até o momento e terá Bristol e Munster pela frente. Tarefa árdua e que começa com o jogo mais complicado, na Inglaterra, contra Bristol. Desafios para os amarelos;

o Clermont chega ao torneio com a vantagem de ter perdido poucos atletas para a Nations Cup, mas não faz temporada inspirada até o momento e terá Bristol e Munster pela frente. Tarefa árdua e que começa com o jogo mais complicado, na Inglaterra, contra Bristol. Desafios para os amarelos; Ulster: Apesar de ter pela frente o Toulouse, o Ulster poderá somar pontos precisos contra o Gloucester. De todo modo, o time da Irlanda do Norte estreia com obrigação de vencer contra seu oponente mais duro. Se sair ileso, o Ulster merecerá mais atenções;

Apesar de ter pela frente o Toulouse, o Ulster poderá somar pontos precisos contra o Gloucester. De todo modo, o time da Irlanda do Norte estreia com obrigação de vencer contra seu oponente mais duro. Se sair ileso, o Ulster merecerá mais atenções; Munster: outro irlandês que faz até aqui temporada invicta, o Munster estreará com o jogo no qual ele tem maior favoritismo, isto é, em casa diante do Harlequins. A vitória é obrigatória, pensando no desafio seguinte diante do Clermont;

Vem aí também a Challenge Cup

A Challenge Cup, a 2ª copa europeia, tem grupo único de 14 times, com 8 avançando ao mata-mata. O Stade Français, de Paris, desponta como o favorito maior, ao passo que o Newcastle Falcons começou a temporada com estilo roubando a cena na Inglaterra. Já o tradicional Leicester Tigers, da Inglaterra, e os galeses Ospreys e Cardiff Blues têm na Challenge Cup oportunidade de ouro para se erguerem.

Na primeira rodada, Newcastle contra Cardiff chama a atenção, ao passo que o desafio do Stade Français diante dos italianos do Benetton Treviso é importante para mostrar qual o comprometimento do forte time de Paris com o torneio. Para o Leicester, a largada é em casa contra os franceses do Brive.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Clubes

*Horários de Brasília

11/12 – 14h30 – Northampton Saints x Bordeaux

11/12 – 17h00 – Ulster x Toulouse

12/12 – 10h00 – Bristol Bears x Clermont

12/12 – 12h15 – Toulon x Sale Sharks

12/12 – 12h15 – Bath x Scarlets

12/12 – 14h30 – Dragons x Wasps

12/12 – 14h30 – Montpellier x Leinster

12/12 – 17h00 – Edinburgh x La Rochelle

13/12 – 10h00 – Lyon x Gloucester

13/12 – 12h15 – Racing x Connacht

13/12 – 12h15 – Exeter Chiefs x Glasgow Warriors

13/12 – 14h30 – Munster x Harlequins

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes Grupo A Bordeaux Bordeaux Dragons Northampton Leinster Dublin Montpellier Northampton Wasps Coventry Dragons Montpellier Bath Bath La Rochelle Scarlets Edinburgh Edimburgo La Rochelle Sale Toulon Toulon Sale Scarlets La Rochelle La Rochelle Bath Edinburgh Sale Sharks Manchester (região) Edinburgh Toulon Scarlets Llanelli Bath Toulon Dragons Newport Bordeaux Wasps Montpellier Montpellier Leinster Wasps Northampton Saints Northampton Bordeaux Leinster Grupo B Exeter Chiefs Exeter Glasgow Toulouse Lyon Lyon Glasgow Gloucester Ulster Belfast Gloucester Toulouse Bristol Bears Bristol Clermont Connacht Munster Limerick Clermont Harlequins Racing Paris (região) Connacht Harlequins Clermont Clermont-Ferrand Bristol Munster Connacht Galway Bristol Racing Harlequins Londres Munster Racing Glasgow Warriors Glasgow Exeter Lyon Gloucester Gloucester Lyon Ulster Toulouse Toulouse Exeter Ulster

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados de cada grupo = Avançam às Quartas de Final da Champions Cup;

- 5º ao 8º colocados de cada grupo = Avançam às Oitavas de Final da Challenge Cup;

European Rugby Challenge Cup – 2ª copa europeia de clubes

*Horários de Brasília

11/12 – 14h30 – Stade Français x Benetton

11/12 – 16h45 – Leicester Tigers x Brive

11/12 – 17h00 – Newcastle Falcons x Cardiff Blues

12/12 – 10h00 – Zebre x Bayonne

12/12 – 11h00 – Agen x London Irish

12/12 – 17h00 – Pau x Worcester Warriors

12/12 – 17h00 – Ospreys x Castres

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes Bayonne Bayonne Zebre Leicester Benetton Treviso Stade Fr. Agen Brive Brive-la-Gaillarde Leicester Zebre Cardiff Blues Cardiff Newcastle Stade Fr. Castres Castres Ospreys Newcastle London Irish Londres Agen Pau Worcester Warriors Worcester Pau Ospreys Agen Agen L. Irish Benetton Leicester Tigers Leicester Brive Bayonne Newcastle Falcons Newcastle Cardiff Castres Ospreys Swansea Castres Worcester Pau Pau Worcester L. Irish Stade Français Paris Benetton Cardiff Zebre Parma Bayonne Brive

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Avançam às Oitavas de Final como mandantes;

- 5º ao 8º colocados = Avançam às Oitavas de Final como visitantes;