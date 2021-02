Tempo de leitura: 1 minuto

O fim de semana é de pausa no Six Nations, mas a ação está garantida no Watch ESPN com três partidas da Gallagher Premiership (o Campeonato Inglês) entre sexta e sábado.

*Horários de Brasília

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 9 34 Exeter Chiefs Exeter 9 33 Sale Sharks Salford (Manchester) 9 28 Harlequins Londres 9 28 Northampton Saints Northampton 9 26 Wasps Coventry 9 24 Newcastle Falcons Newcastle 9 23 London Irish Londres 9 22 Leicester Tigers Leicester 9 20 Bath Bath 9 16 Worcester Warriors Worcester 9 11 Gloucester Gloucester 9 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)