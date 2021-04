Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A situação dos Cobras na SLAR se complicou de vez. O Olimpia, do Paraguai, quarto colocado da competição, conquistou nesta sexta preciosa vitória sobre o Selknam, do Chile, por 24 x 21, e, com isso, abriu 9 pontos de vantagem sobre os Cobras na classificação. Com apenas 3 jogos para o fim, o Olimpia precisa apenas vencer os Cobras na quarta-feira para avançar às semifinais.

O primeiro tempo foi muito físico e sem espaços, com um cartão amarelo para cada lado. O time paraguaio falou mais alto e arrancou 4 penais para o abertura argentino Ledesma abrir 12 x 00.

- Continua depois da publicidade -

No entanto, o segundo tempo começou todo favorável aos chilenos, que marcou 2 tries em menos de 10 minutos de ação. Primeiro, o scrum-half Baronio bateu penal rapidamente e achou o espaço para o try. Depois, o centro Domingo Saavedra fintou a defesa paraguaia para o try.

Entretanto, o Selknam seguiu sendo o time com mais penais cedidos ao longo da SLAR. Os chilenos viram Ledesma virar o placar logo na sequência, para colocar 15 x 14 a favor do Olimpia. A vantagem aumentou com mais 2 penais em momento que o Selknam jogava novamente com 14 homens por amarelo.

No fim, o Selknam cresceu e fez seu terceiro try, com maul finalizado por Martínez, empatando o duelo. Porém, no apagar das luzes, os chilenos voltaram a pecar e entregaram o penal da vitória para Ledesma, que foi perfeito, mesmo a longa distância. 24 x 21, placar final.

O Olimpia venceu sem fazer tries. O Selknam cruzou 3 vezes o in-goal e mesmo assim saiu derrotado, porém, comemorou o bônus defensivo, que lhe deu vaga antecipada às semifinais.

24 21

🇵🇾Olimpia 24 x 21 Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Tomás Bertazza🇦🇷 / Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Matías Esteban🇺🇾 / TMO: Alejandro Londres🇺🇾

Olimpia

Penais: Ledesma (8)

15 Martín Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Diego Argaña🇵🇾, 12 Sebastián Urbieta🇵🇾, 11 Renato Cardona🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 8 Marcos Riquelme🇵🇾, 7 Matías Gómez Vara🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Rodrigo Martínez🇦🇷, 2 Mariano Muntaner🇦🇷, 1 Martín Sitjar🇵🇾;

Suplentes: 16 Axel Zapata🇦🇷, 17 Daniel Cabral🇵🇾, 18 Luis Enrique Quinteros🇵🇾, 19 Carlos Plate🇵🇾, 20 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Rodrigo Gómez Vara🇦🇷, 23 Marcelo Matiauda🇵🇾;

Selknam

Tries: Baronio, D Saavedra e Martínez

Conversões: Videla (3)

15 Maximiliano Filizzola🇦🇷, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Santiago Videla🇨🇱, 11 Franco Velarde🇨🇱, 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Alfonso Escobar🇨🇱, 5 Clemente Saavedra🇨🇱, 4 Santiago Portillo🇨🇱, 3 Matías Dittus🇨🇱, 2 Augusto Böhme🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Raimundo Martínez🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Salvador Lues🇨🇱, 19 Tomas Orchard🇨🇱, 20 Bautista Stávile🇦🇷, 21 Lukas Carvallo🇨🇱, 22 José Larenas🇨🇱, 23 Lucca Avelli🇨🇱;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 30 6 6 0 0 6 0 341 78 263 Peñarol Uruguai 27 7 6 0 1 3 0 230 128 102 Selknam Chile 20 7 4 0 3 3 1 226 161 65 Olimpia Paraguai 15 7 3 0 4 2 1 154 239 -85 Cobras Brasil 5 7 1 0 6 1 0 96 279 -183 Cafeteros Colômbia 3 6 0 0 6 2 1 100 262 -162

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;