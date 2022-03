Tempo de leitura: 3 minutos

A SLAR (a liga profissional sul-americana) não tem mais nenhum time invicto. O Peñarol era a única equipe que ainda não tinha perdido na edição 2022, mas em visita ao Paraguai foi derrotado pelo Olimpia, naquele que foi o primeiro jogo em casa do clube paraguaio na história da competição. A partida que opôs dois clubes que são gigantes no futebol rolou no Estadio Héroes de Curupayti, em Asunción, e foi parelho do começo ao fim, acabando em 15 x 13 para os Leões alvinegros.



O Peñarol começou superior e somou os primeiros pontos em penal chutado pelo único argentino titular do clube uruguaio, o abertura Nicolás Roger. Aos 16′, o domínio territorial uruguaio foi recompensado com try de Pujadas, em maul devastador. Parecia que a vitória se encaminhava. Porém, esse foi o único try do duelo.

O Olimpia deu o troco com dois penais seguidos do fullback argentino Diego Walter antes da pausa. O clube paraguaio foi a campo com 11 argentinos entre os titulares e fechou a primeira etapa com mais turnovers e domínio de posse de bola equilibrado.

O segundo tempo largou com Roger chutando novo penal para os uruguaios, mas o troco foi imediato, com Walter preciso no penal. O Olimpia chegou a ter novo penal na sequência pela força de seu scrum, mas Walter não teve sucesso. De todo modo, o Peñarol passou a ter dificuldades no jogo de contato e o time paraguaio capitalizou.

Aos 63′, Etcheverry recebeu amarelo do lado uruguaio e o Olimpia aproveitou o homem a mais para ganhar penal aos 67′ e Walter deixou o Olimpia de vez na cola no placar, 13 x 12. Os minutos finais foram de pressão alvinegra e o Olimpia arrancou penal crucial no fim, para o paraguaio Urbieta chutar com precisar e garantir a vitória dos Leões: 15 x 13.

O Olimpia é o próximo oponente dos Cobras, o time brasileiro. O jogo será no dia 2 de abril em Ciudad del Este. Já o Peñarol encarará os Jaguares argentinos.

15 13

🇵🇾Olimpia 15 x 13 Peñarol🇺🇾, em Asunción🇵🇾

Árbitro: 🇦🇷Damian Schneider / Assistentes: 🇦🇷Nehuen Jauri Rivero e 🇧🇷Cauã Ricardo / TMO: 🇦🇷Tomás Bertazza

🇵🇾Olimpia

Penais: Walter (4) e Urbieta (1)

15 🇦🇷Diego Walter, 14 🇦🇷Julián Quetglas, 13 🇦🇷Francisco Diez, 12 🇦🇷Estanislao Arrías, 11 🇦🇷Matías Sauze, 10 🇵🇾Sebastián Urbieta, 9 🇦🇷Ignacio Inchauspe, 8 🇦🇷Mariano Romanini, 7 🇦🇷Ignacio Gandini (c), 6 🇦🇷Federico Simondi, 5 🇵🇾Mariano Garcete Ellí, 4 🇦🇷Lorenzo Colidio, 3 🇵🇾Luís Quinteros, 2 🇦🇷Mariano Muntaner, 1 🇵🇾Daniel Cabral;

Suplentes: 16 🇵🇾Emilio Gorostiaga, 17 🇦🇷Ezequiel Reyes, 18 🇵🇾Estéfano Aranda, 19 🇦🇷Agustín Toth, 20 🇵🇾Ariel Nuñez, 21 🇦🇷Facundo Villalba, 22 🇦🇷Nicolás Hogg, 23 🇵🇾Juan González;

🇺🇾Peñarol

Try: Pujadas

Conversão: Roger (1)

Penais: Roger (2)

15 🇺🇾Felipe Etcheverry, 14 🇺🇾Bautista Basso, 13 🇺🇾Felipe Arcos Pérez, 12 🇺🇾Andrés Villaseca (c), 11 🇺🇾Rodrigo Silva, 10 🇦🇷Nicolás Roger, 9 🇺🇾Tomás Inciarte, 8 🇺🇾Carlos Deus, 7 🇺🇾Santiago Civetta, 6 🇺🇾Manuel Ardao, 5 🇺🇾Diego Magno, 4 🇺🇾Eric Dosantos, 3 🇺🇾Ignacio Peculo, 2 🇺🇾Guillermo Pujadas, 1 🇺🇾Juan Echeverría;



Suplentes: 16 🇺🇾Emiliano Faccennini, 17 🇺🇾Mathias Franco, 18 🇺🇾Mateo Perillo, 19 🇦🇷Nahuel Milán, 20 🇺🇾Tomás Etcheverry, 21 🇦🇷Francisco Suárez Folch, 22 🇺🇾Santiago Álvarez, 23 🇺🇾Baltazar Amaya;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Selknam Chile 10 3 2 0 1 1 1 96 52 44 Jaguares XV Argentina 10 3 2 0 1 2 0 112 54 58 Peñarol Uruguai 10 3 2 0 1 1 1 76 25 51 Olimpia Paraguai 8 3 2 0 1 0 0 59 82 -23 Cafeteros Colômbia 5 3 1 0 2 0 1 45 94 -49 Cobras Brasil 1 3 0 0 3 0 1 37 88 -51

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;