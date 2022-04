Tempo de leitura: 3 minutos

Os Cobras conheceram neste sábado a quarta derrota em quatro jogos pela SLAR 2022, a liga profissional sul-americana. O novo insucesso aconteceu em Ciudad del Este, no Paraguai, onde o time da casa, o Olimpia, derrotou a equipe brasileira por 42 x 17.



O início do duelo, no entanto, parecia dos sonhos para os Cobras, que chegaram a abrir vantagem de 12 x 00. O primeiro try brasileiro saiu logo no começo com Varejão apanhando chute de Laurent para a ponta aos 8′, após os Cobras trabalharem bem no breakdown. O momento fez os brasileiros crescerem e, aos 20′, Maranhão roubou bola em erro de mãos do Olimpia e disparou para o segundo try brasileiro. Parecia que seria uma grande noite para o rugby brasileiro.

No entanto, a segunda metade do primeiro tempo foi do Olimpia, que acumulou mais posse de bola. A reação do clube paraguaio começou aos 31′ com pressão do pack alvinegro nas fases que resultou em penal try e amarelo contra Paganini, dos Cobras. Com um jogador a menos, os Cobras não resistiram e viram mais 2 tries do Olimpia antes da pausa. Primeiro com Simondi, atropelando na ponta, e depois com Iglesias, capitalizando nas faes. 19 x 12.

No segundo tempo, os donos da casa dominaram. Urbieta chutou penal para ampliar o marcador e, aos 48′, Inchauspe marcou o try do bônus paraguaio, em jogada que começou com chute para as 22 e com direito a passe invertido a 5 metros do try. E, aos 57′, Quetglas correu para o try matador, apanhando na ponta inteligente chute de Nicolás Hogg.

Os brasileiros ainda descontaram com try de Kauã, rompendo em fase após maul. Porém, Urbieta ainda arrematou novo penal para os paraguaios, para esfriar a reação brasileira, e Quetglas ainda marcou o try final para o Olimpia, aproveitando erro de Sancery na recepção de chute. 42 x 17, fim de papo.

Os Cobras encaram os Jaguares no dia 8 ainda no Paraguai. Já o Olimpia joga no mesmo dia de olho na liderança contra os Cafeteros.

🇵🇾Olimpia 42 x 17 Cobras🇧🇷, na 🇵🇾Ciudad del Este

Árbitro: 🇦🇷Nehuen Jauri Rivero / Assistentes: 🇦🇷Tomás Bertazza e 🇨🇱Raimundo Fuenzalida / TMO: 🇨🇱Frank Méndez;

🇵🇾Olimpia

Tries: Quetglas (2), Try penal, Simondi, Iglesias e Inchauspe

Conversões: Urbieta (2)

Penais: Urbieta (2)

15 🇦🇷Julián Quetglas, 13 🇦🇷Francisco Diez, 12 🇦🇷Ramiro Amarilla, 11 🇦🇷Matías Sauze, 10 🇵🇾Sebastián Urbieta, 9 🇦🇷Ignacio Inchauspe, 8 🇦🇷Mariano Romanini, 7 🇦🇷Ignacio Gandini (c), 6 🇦🇷Federico Simondi, 5 🇵🇾Mariano Garcete Ellí, 4 🇦🇷Lorenzo Colidio, 3 🇵🇾Luís Quinteros, 2 🇦🇷Mariano Muntaner, 1 🇵🇾Daniel Cabral;

Suplentes: 16 🇦🇷Conrado Iglesias, 17 🇦🇷Ezequiel Reyes, 18 🇦🇷Rolando Portillo, 19 🇦🇷Agustín Toth, 20 🇦🇷Álvaro Biscay, 21 🇦🇷Facundo Villalba, 22 🇵🇾Juan González, 23 🇦🇷Nicolás Hogg;

🇧🇷Cobras

Tries: Varejão, Maranhão e Kauã

Conversões: Zé (1)

15 🇧🇷Lucas “Zé” Tranquez, 14 🇧🇷Robson “Varejão” Morais, 13 🇫🇷Simon Bienvenu, 12 🇧🇷Gabriel Zurka, 11 🇧🇷Daniel “Maranhão” Lima, 10 🇦🇷Bautista Santamarina, 9 🇧🇷Laurent Bourda-Couhet, 8 🇧🇷André “Buda” Arruda, 7 🇧🇷Arthur Bergo (c), 6 🇧🇷Devon Muller, 5 🇧🇷Gabriel “Fúria” Oliveira, 4 🇧🇷Gabriel Paganini, 3 🇧🇷Henrique Ferreira, 2 🇧🇷Endy Willian, 1 🇧🇷Alexandre “Texugo” Alves;

Suplentes: 16 🇧🇷Leonardo “Neymar” Souza, 17 🇧🇷Brandon Alves, 18 🇦🇷Mariano Filomeno, 19 🇧🇷Kauã Guimarães, 20 🇧🇷Cléber “Gelado” Dias, 21 🇧🇷Douglas Rauth, 22 🇧🇷Victor “Feijão” Silva, 23 🇧🇷Daniel Sancery;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Peñarol Uruguai 14 4 3 0 1 1 1 103 45 58 Selknam Chile 14 4 3 0 1 1 1 116 71 45 Olimpia Paraguai 13 4 3 0 1 1 0 101 99 2 Jaguares XV Argentina 11 4 2 0 2 2 1 132 81 51 Cafeteros Colômbia 6 4 1 0 3 0 2 64 114 -50 Cobras Brasil 1 4 0 0 4 0 1 54 130 -76

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;