Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (2021) serão atração no SporTV. Já é certo que os jogos da Seleção Brasileira Feminina serão exibidos na TV, em um dos 4 canais da emissora (fique ligado a todos). Todos os demais jogos do rugby sevens estarão disponíveis no Globoplay ao vivo.

A Seleção Brasileira ainda poderá ganhar destaque no BandSports, que terá 1 canal nos Jogos Olímpicos.