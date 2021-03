Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A Federação Italiana de Rugby viveu no último sábado suas eleições para presidência da entidade. Concorrendo a reeleição, Alfredo Gavazzi (já há 8 anos presidente) teve uma sonora rejeição, recebendo apenas 2% dos votos. Foram 8 anos de estagnação e agora declínio para o rugby italiano, que ressoaram nas urnas. O vencedor foi o candidato de oposição Marzio Innocenti, com 56% de votos.

Capitão da seleção italiana na Copa do Mundo de 1987, Innocenti prometeu maior foco no rugby de clubes, com apoio maior ao desenvolvimento, em especial do sul do país.

Le prime parole di Marzio Innocenti da Presidente FIR [VIDEO] – Fir Federazione Italiana rugby https://t.co/sD10nuTRui — informazione sport (@infoitsport) March 14, 2021



Enquanto isso, o Top 10 (o Campeonato Italiano) teve duas partidas disputas, que tinham sido adiadas de rodadas anterior. O grande jogo opôs Calvisano (3º colocado) e Petrarca (líder) e acabou em empate de 29 x 29 que foi pior para o Calvisano, pois impediu o time lombardo de assumir a vice liderança.

- Continua depois da publicidade -

No outro duelo, o Viadana (5º colocado) reduziu para 10 pontos sua diferença para o Valorugby (4º) ao atropelar a lanterna Lazio.







Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Calvisano 29 x 29 Petrarca Padova 29-29

Lazio Rugby 25 x 49 Viadana

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 13 54 Rovigo Rovigo 13 46 Calvisano Calvisano 13 44 Valorugby Emilia Reggio Emilia 12 40 Viadana Viadana 12 30 Mogliano Mogliano Veneto 12 25 Fiamme Oro Roma 13 23 Lyons Piacenza 13 22 Colorno Colorno 12 13* Lazio Roma 12 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas