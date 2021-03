Tempo de leitura: 1 minuto

Um dos jogadores dos Jaguares XV que disputaram a Copa do Mundo de 2019, o terceira linha Javier Ortega Desio foi excluído do elenco que jogará a SLAR 2021 (a liga profissional sul-americana). O atleta de 30 anos era um dos principais nomes do time, mas foi preterido pelo treinador Ignácio Fernández Lobbe, que resolveu optar por juventude no time. O escolhido para o lugar de Ortega Desio é Joaquín Oviedo, que treinou com os Pumas para o Tri Nations 2020, mas não chegou a debutar.

Do elenco anunciado para a SLAR, permaneceram nos Jaguares apenas dois atletas do Mundial 2019 (o primeira linha Mayco Vivas e o scrum-half Felipe Ezcurra).