Temos um presente de natal: a lista dos clubes e selecionados campeões do rugby brasileiro no ano de 2021. Em agosto, o Portal do Rugby optou pela suspensão de suas atividades, com os motivos aqui explicados. No momento, estamos analisando um melhor formato para voltarmos às publicações em 2022 e, para não perdermos o registro histórico do nosso rugby, soltamos hoje a lista dos campeões de 2021. O clube mais laureado em 2022 foi o Melina, que conquistou seu primeiro título nacional de rugby sevens, ao vencer o Brasil Sevens entre as mulheres, ao passo que entre os homens o Pasteur colocou em sua prateleira seu primeiro título nacional de sevens na “era CBRu”.

A exemplo de 2020, a Confederação Brasileira de Rugby e as federações estaduais a ela filiadas mantiveram suspensas as competições oficiais de clubes. O retorno ocorreu em novembro, com a realização de torneios estaduais de rugby sevens em São Paulo (FPR), Paraná (FPRU) e Rio de Janeiro (FFRU), seguidos em dezembro pelo Brasil Sevens e pela Copa Cultura Inglesa.

Entretanto, a despeito dos riscos da pandemia, competições sem ligação com CBRu e federações estaduais filiadas ocorreram entre clubes no primeiro semestre, notadamente o Pequi Sevens, do Centro-Oeste; os JUBs (o Brasileiro Universitário de Sevens), da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU); e as competições da Confederação Brasileira de Rugby League.

Aqui segue a lista dos campeões de 2021 no rugby brasileiro.



Para conferir o histórico das Seleções Brasileiras, incluindo os resultados de 2021, clique aqui.

Rugby Union – 7s

Brasil Sevens – Masculino – Pasteur (SP)

Brasil Sevens – Feminino – Melina (MT)

Brasileiro Juvenil (Copa Cultura Inglesa) – M21 Masculino – São Paulo Capital (SP)

Brasileiro Juvenil (Copa Cultura Inglesa) – M21 Feminino – Centro-Oeste (MT/MS/GO/DF)

Brasileiro Juvenil (Copa Cultura Inglesa) – M18 Masculino – São Paulo Vale (SP)

Brasileiro Juvenil (Copa Cultura Inglesa) – M18 Feminino – Paraná (PR)

JUBs (Campeonato Brasileiro Universitário – CBDU) – Masculino – UFG (GO)

JUBs (Campeonato Brasileiro Universitário – CBDU) – Feminino – Universo (GO)

Pequi Sevens – Feminino – Melina (MT)

Pequi Sevens – Masculino – Melina (MT)

Copa Rio de 7s – Masculino – Niterói

Campeonato Fluminense Juvenil de 7s – Masculino M21 – Rugby É Nossa Paixão

Campeonato Fluminense Juvenil de 7s – Feminino M21 – El Shaddai/Niterói/Cachoeira

Campeonato Fluminense Juvenil de 7s – Masculino M18 – Niterói/Rugby Em Maricá

Campeonato Fluminense Juvenil de 7s – Feminino M18 – El Shaddai/Colônia

Copa SP de 7s – Feminino – Band Saracens

Copa SP de 7s – Masculino – Pasteur

Copa SP de 7s – Masculino M18 – Jacareí

Copa SP de 7s – Masculino M21 – Leões de Paraisópolis

Copa SP de 7s – Feminino M18 – Jacareí

Copa SP de 7s – Feminino M21 – Combinado Barbarians

Campeonato Paranaense de 7s – Masculino – Curitiba

Campeonato Paranaense de 7s – Feminino – Curitiba

Jogos Abertos do Paraná de 7s – Masculino – Lobo Bravo Guarapuava

Jogos Abertos do Paraná de 7s – Feminino – Toledo

Jogos da Juventude do Paraná de 7s – Masculino – Curitiba

Jogos da Juventude do Paraná de 7s – Feminino – Maringá

Rugby League XIII

Campeonato Brasileiro – Feminino – Melina (MT)

Campeonato Brasileiro – Masculino – – São Paulo Raiders (SP)

Rugby League 9s

Campeonato Brasileiro – Masculino (Brasil Nines) – São Paulo Raiders (SP)

Campeonato Brasileiro – Feminino (Brasil Nines) – Taubaté (SP)

