ARTIGO COM VÍDEOS – A Challenge Cup (a 2ª copa europeia) teve ação neste fim de semana, com 5 dos 7 jogos programados sendo realizados. London Irish e Ospreys garantiram o 100% de aproveitamento, com a 2ª vitória bonificada, ao passo que o Leicester Tigers também venceu para seguir invicto.

A vitória mais impressionante foi dos galeses do Ospreys, que venceram fora de casa os ingleses do Worcester Warriors por 38 x 29. George North marcou o try crucial no fim do duelo.



O London Irish, por sua vez, conquistou uma preciosa vitória sobre os franceses do Pau por 26 x 17, obtida graças a um poderoso primeiro tempo de 3 tries para os ingleses, que ainda abriram a segunda etapa com o try decisivo, de Parton.

Já o Leicester Tigers venceu fora de casa os franceses do Bayonne por 28 x 20. O try crucial para os ingleses foi do fijiano Murimurivalu, mas os Tigers penaram, com 3 cartões amarelos ao longo do jogo. O Bayonne dominou o jogo territorialmente, mas foi inefetivo, parando na defesa inglesa.

Outro inglês que venceu na França foi o Newcastle Falcons, que se recuperou de derrota na estreia vencendo o Castres, claramente desinteressado no torneio. 26 x 17, com 3 tries para os Falcons na segunda etapa, de Stuart, Arscott e Basham.

Nenhum francês venceu na jornada, com o Brive também perdendo em casa para os italianos do Zebre, que passaram a sonhar na Challenge Cup. 18 x 16, com todos os tries saindo no primeiro tempo. Violi e Bruno marcaram os tries das Zebras e no fim Carlo Canna se provou decisivo com os 2 penais da vitória, aos 68′ e aos 79′.

Os dois jogos cancelados por conta do COVID-19 foram Cardiff Blues contra Stade Français, que resultou em vitória (e G4) para os Blues, e Benetton versus Agen, que garantiu os pontos a favor do Agen.

A próxima rodada será nos dias 15 e 16 de janeiro.

European Rugby Challenge Cup – 2ª copa europeia de clubes

Castres 17 x 26 Newcastle Falcons

Brive 16 x 18 Zebre

Benetton 00 x 28 Agen – CANCELADO

Bayonne 20 x 28 Leicester Tigers

Worcester Warriors 29 x 38 Ospreys

London Irish 26 x 17 Pau

Cardiff Blues 28 x 00 Stade Français – CANCELADO

Clube Cidade País Jogos Pontos Oponentes London Irish Londres 2 10 Agen Pau Ospreys Swansea 2 10 Castres Worcester Cardiff Blues Cardiff 2 9 Newcastle Stade Fr. Leicester Tigers Leicester 2 9 Brive Bayonne Zebre Parma 2 6 Bayonne Brive Agen Agen 2 5 L. Irish Benetton Benetton Treviso 2 5 Stade Fr. Agen Pau Pau 2 4 Worcester L. Irish Newcastle Falcons Newcastle 2 4 Cardiff Castres Bayonne Bayonne 2 2 Zebre Leicester Worcester Warriors Worcester 2 2 Pau Ospreys Brive Brive-la-Gaillarde 2 1 Leicester Zebre Castres Castres 2 0 Ospreys Newcastle Stade Français Paris 2 0 Benetton Cardiff

Cada equipe enfrenta 2 oponentes em ida e volta na 1ª fase:



- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º ao 4º colocados = Avançam às Oitavas de Final como mandantes;

- 5º ao 8º colocados = Avançam às Oitavas de Final como visitantes;