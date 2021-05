Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Laranja voltou! Desde 2002, os Países Baixos (a Holanda) não jogavam o “Six Nations B”. Neste sábado, na cidade belga de Waterloo, Bélgica e Países Baixos duelaram na Repescagem de promoção e rebaixamento para o Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”), que também valia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O jogo havia sido adiado do começo do ano para agora por conta da pandemia, criando a estranha situação do “Six Nations B” já ter começado antes mesmo de conhecer seu último participante. Na Repescagem, a Bélgica, última colocada da edição 2020 do “Six Nations B”, sucumbiu diante dos Países Baixos, campeões do “Six Nations C”, por 23 x 21, em jogo dramático que acabou por rebaixar os Diabos Negros, eliminados agora da luta por um lugar no Mundial 2023.

O primeiro tempo foi neerlandês, com Weersma chutando penal e depois marcando o primeiro try dos Países Baixos, abrindo 10 x 00 para os laranjas. Os belgas reagiram apenas no segundo tempo. Após Weersma chutar mais um penal, Jadot e Torfs marcaram os tries da virada da Bélgica, que se colocou na frente por 14 x 13, com 12 minutos para o fim, incendiando o duelo.

🇧🇪 v 🇳🇱 | TRRRYYY! Some explosive skill and pace and David Weersma gets the first try of the game. The conversion is good and @RugbyNLD lead 0-10! 📺 https://t.co/sKXgtPunkW pic.twitter.com/zoUibroDpP — Rugby Europe (@rugby_europe) May 29, 2021

🇧🇪 | Belgium take the lead for the first time in this game! pic.twitter.com/WIrLw47O3z — Rugby Europe (@rugby_europe) May 29, 2021

Os Países Baixos responderam com try de Wierenga, aos 71′, mas De Molder recolocou a Bélgica na frente com o terceiro try dos donos da casa, aos 73′, abrindo 21 x 20. O fim foi dramático e, aos 77′, Wiersma se consumou como o herói neerlandês ao chutar o penal certeiro da vitória. 23 x 21 e promoção tão aguardada, acabando 19 anos de espera.

🇳🇱 | The Netherlands strike back! Huge finale coming up…. 📺 https://t.co/sKXgtPunkW pic.twitter.com/BUgK72okvd — Rugby Europe (@rugby_europe) May 29, 2021

🇧🇪 | ABSOLUTE. SCENES. Just the five minutes to go with a point now in it.. pic.twitter.com/yd9G6TF5w0 — Rugby Europe (@rugby_europe) May 29, 2021

🇳🇱 🏆 | The moment that won promotion to #REC2021 for the Netherlands! What a win and what a match. pic.twitter.com/F04vlA4Xnt — Rugby Europe (@rugby_europe) May 29, 2021



O resultado foi bom para o Brasil, que não caiu no Ranking Mundial. Caso a Bélgica tivesse vencido, o Brasil teria caído de 26º para 27º no Ranking.

21 23

🇧🇪Bélgica 21 x 23 Países Baixos🇳🇱, em Waterloo

Rugby Europe Championship 2021 / Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 – Europa

Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 18 Romênia 4 9 Portugal 3 5 Rússia 2 4 Espanha 3 2 Países Baixos 0 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- 2 primeiros colocados após 2021-2022 se classificam à Copa do Mundo de 2023;

- 3º colocado após 2021-2022 se classifica à Repescagem Mundial por vaga na Copa do Mundo de 2023;