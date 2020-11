Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby, a federação internacional, confirmou novos países membros. Panamá e Nepal foram oficialmente admitidos neste mês como novos membros associados da entidade, ao passo que Irã, Laos e Burkina Faso foram promovidos de membros associados para membros plenos.

Com as adições de Panamá e Nepal, o World Rugby conta com 128 membros. O Panamá é membro também da Sudamérica Rugby, a confederação sul-americana, que tem 13 países membros do World Rugby: Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Peru, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, além do Panamá. El Salvador, Honduras, Nicarágua e Bolívia são membros da Sudamérica Rugby, mas ainda não são membros do World Rugby, enquanto o Equador está suspenso.