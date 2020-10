Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) australiano viveu suas semifinais entre sexta e sábado, com Melbourne Storm e Penrith Panthers se garantindo na grande decisão da NRL – a liga mais rica do mundo na modalidade – do dia 25 de outubro.

No primeiro jogo, o Melbourne Storm carimbou sua vaga ao derrotar o Canberra Raiders por 30 x 10. Mais uma vez, o Storm jogou longe de Melbourne, por conta do COVID-19, mas se impôs com contundência, com 5 tries a 2. Cruzaram o in-goal para o time roxo Jesse Bromwich, Papenhuyzen, Vunivalu, Olam e Finucane, enquanto o capitão veterano Cameron Smith liderou o time nos chutes. Será a oitava final de Smith com o Storm, que foi campeão pela última vez em 2017.



No sábado, o Penrith Panthers quebrou 17 anos de espera para retornar à final da NRL. Campeão pela última vez em 2003, o Panthers provou ser o melhor time da liga no momento e venceu o South Sydney Rabbitohs por dramáticos 20 x 16. Após abrir 14 x 06 no primeiro tempo, Penrith viu os Souths reagiram, mas o try de Dylan Edwards aos 66′ garantiu a classificação. No fim, Corey Allan cruzou o in-goal para os Rabbitohs, aos 72′, e os 8 últimos minutos foram emocionantes, com os Panthers prevalecendo.



NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Semifinais

20 16

Penrith Panthers 20 x 16 South Sydney Rabbitohs, em Sydney

30 10

Melbourne Storm 30 x 10 Canberra Raiders, em Brisbane

FINAL

Dia 25/10 – Penrith Panthers x Melbourne Storm, em Sydney

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?