Tempo de leitura: 1 minuto

O jogo foi lançado em 2019, mas vale sempre a sugestão. Após não contar com um video game oficial em 2016, os Jogos Olímpicos voltaram a ter presença no mundo dos jogos eletrônicos com o jogo “Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game” produzido pela SEGA. Pela primeira vez, o Rugby Sevens está presente e você pode jogar com qualquer país, incluindo o Brasil. Algo importante, já que o World Rugby – a federação internacional – não tem um jogo próprio. O rugby é um dos 18 esportes disponíveis.

O game está disponível para Microsoft Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One Xbox Series X e PlayStation 5. Com os Jogos Olímpicos sendo destaque em 2021, vale conhecer o jogo.



O jogo se soma à edição especial de Mario & Sonic, sobre a qual já comentamos.