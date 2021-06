Tempo de leitura: 3 minutos

O argentino Raúl “Aspirina” Pérez, treinador do Paraguai, confirmou a lista de convocados dos Yacarés para viajarem ao Brasil. No dia 26, sábado, tem Brasil e Paraguai, em São José dos Campos, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Os Yacarés paraguaios terão 11 atletas de jogar a SLAR pelo Olimpia, semifinalista da liga profissional sul-americana. O pilar Sitjar será o capitão.





Primeiras linhas: Camilo Blasco (Cristo Rey), Enrique Quinteros (Olimpia), Gastón Salvi (Santa Clara), Estefano Aranda (Luque), Daniel Cabral (Olimpia), Lucas Otoño (CURDA), Martín Sitjar (Olimpia) (c);

Segundas linhas: Carlos Plate (Olimpia), Mariano Garcete (Olimpia), José Montiel (CURDA);

Terceiras linhas: Ariel Nuñez (San Jose), Leonardo Glizt (Luque), Mateo Rodríguez (San Jose), Marcos Riquelme (Olimpia);

Scrum-halves: Gastón Navas (CURDA), Gonzalo Bareiro (San Jose);

Aberturas: Sebastián Urbieta (Olimpia);

Centros: Camilo Orrego (CURDA), Diego Argaña (Olimpia), Tomás Mussi (CURDA), Daniel Chilavert (?);

Pontas/Fullbacks: Juan González (Olimpia), Marcelo Matiauda (Olimpia), Renato Cardona (Olimpia);