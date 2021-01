Tempo de leitura: 1 minuto

A Seleção da França terá paz para trabalhar. Clubes e federação chegaram a um acordo sobre a liberação dos jogadores.

Para o Six Nations (que começa no dia 6 de fevereiro), 42 atletas serão liberados para treinarem com a seleção a partir do dia 24 de janeiro. Os jogadores serão liberados para os clubes progressivamente até sobrarem 28 com a seleção no fim de semana de Six Nations.