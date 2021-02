Tempo de leitura: 1 minuto

A pandemia estragou os planos do Brasil de viajar à Espanha neste mês. Por conta das restrições de viagens, a Seleção Brasileira Feminina de Sevens não participará do torneio de Madri, competição chancelada pelo World Rugby que ajudará seleções de sevens a retomarem as atividades. Serão, na verdade, dois torneios em Madri, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 27 e 28 do mesmo mês.

Hoje, a Federação Espanhola de Rugby confirmou as seleções que participarão do evento. No feminino, estarão em Madri, além da seleção da Espanha, Estados Unidos, Quênia, França, Rússia e Polônia. No masculino, jogarão, Argentina, Estados Unidos, Quênia, França, Portugal e Espanha.