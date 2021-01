Tempo de leitura: 2 minutos

Preparando-se para a SLAR, a liga profissional sul-americana, o Peñarol, do Uruguai, teve confirmados três reforços argentinos.

São eles:

Martin Roger : abertura de 23 anos, que estava sendo vinculado ao Olimpia, do Paraguai, mas acabou assinando com os uruguaios. O atleta defendeu já a Argentina XV e é oriundo do Santiago Lawn Tennis;

: abertura de 23 anos, que estava sendo vinculado ao Olimpia, do Paraguai, mas acabou assinando com os uruguaios. O atleta defendeu já a Argentina XV e é oriundo do Santiago Lawn Tennis; Facundo Pomponio : pilar de 28 anos que jogou a SLAR 2020 pelo Olimpia. Original do Comercial e Mar del Plata, Pomponio se transferiu para o Ciencias Sevilla e estava jogando o Campeonato Espanhol;

: pilar de 28 anos que jogou a SLAR 2020 pelo Olimpia. Original do Comercial e Mar del Plata, Pomponio se transferiu para o Ciencias Sevilla e estava jogando o Campeonato Espanhol; Conrado Roura: asa de 24 anos, que defendeu a seleção M20 da Argentina em 2016 e a de sevens entre 2017 e 2020, tendo disputado a Copa do Mundo de Sevens de 2018. O jogador começou no Palermo Bajo, de Córdoba, e tinha contratado para disputar em 2021 a Major League Rugby norte-americana pelo Dallas Jackals. No entanto, Dallas confirmou neste mês que adiou em um ano sua estreia na MLR e, com isso, seus atletas ficaram sem contratos para 2021;

Lista provisória de uruguaios

Além dos argentinos, o Peñarol confirmou listou provisória de 39 jogadores uruguaios que poderão ser usados na SLAR (a lista final será publicada mais adiante, com alguns cortes ainda a serem feitos). No momento, o Uruguai tem 12 atletas atuando em times profissionais nos EUA e Europa, os quais não jogarão a SLAR. Os uruguaios que poderão defender o Peñarol são:

Avançados: Matías Benítez (Champagnat), Gabriel Evans (Carrasco Polo), Facundo Gattas (Hindú, AR), Mateo Perillo (Seminario), Ezequiel Ramos (Trébol), Agustín Conserva (Los Cuervos), Gerónimo Gutiérrez (Old Christians), Guillermo Pujadas (Champagnat), Diego Arbelo (MVCC), Juan Echeverría (Old Christians), Ignacio Péculo (Old Christians), Nahuel Sánchez (Círculo), Felipe Aliaga (Los Ceibos), Lucas Bianchi (Los Cuervos), Juanjuan Garese (Carrasco Polo), Manuel Ardao (Old Christians), Marcos Chamyan (PSG), Santiago Civetta (Old Boys), Carlos Deus (Old Boys), Federico Dibueno (Los Cuervos), Eric Dosantos (Lobos), Alejandro Nieto (Champagnat), Ignacio Pereira (Los Cuervos);

Linha: Tomás Inciarte (Old Christians), Tomás Bameule (Carrasco Polo), Felipe Etcheverry (Carrasco Polo), Sebastián Gómez Platero (Old Christians), Juan Manuel Alonso (MVCC), Santiago Álvarez, Felipe Arcos Pérez (Old Boys), Nicolás Freitas (Carrasco Polo), Andrés Vilaseca (Old Boys), Baltazar Amaya (Old Boys), Bautista Basso (Old Boys), Federico Favaro (Old Christians), Mateo Viñals (Carrasco Polo), Tomás Etcheverry (Carrasco Polo), José Iruleguy (Old Boys), Rodrigo Silva (Carrasco Polo);