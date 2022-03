Tempo de leitura: 2 minutos

Os Cafeteros, time colombiano da SLAR, escalaram 12 argentinos como titulares, mas mesmo assim foram atropelados pelo Peñarol, do Uruguai. Nada menos que 44 x 00.



O Peñarol foi superior o jogo todo. Os uruguaios abriram o placar com penal chutado por Favaro e, logo na sequência, o amarelo contra Corvalán, pilar dos Cafeteros, foi aproveitado pelos uruguaios, que encontraram seu primeiro try aos 21′ com Pujadas, em maul. Antes da pausa, o capitão Vilaseca fez o segundo try uruguaio, em boa jogada de mãos.

Foi no segundo tempo que o placar se dilatou, começando com try de Arcos Pérez, rompendo a linha dos Cafeteros. O try de maul de Faccennini matou o jogo, com Arcos Pérez e Nicolás Roger marcando os últimos tries, para assegurarem o bônus dos Carboneros. 44 x 00.

Os Cafeteros duelarão na próxima rodada com os Cobras, ao passo que o Peñarol medirá forças com o Olimpia.

00 44

🇨🇴Cafeteros 00 x 44 Peñarol🇺🇾, em Valparaíso🇨🇱

Árbitro: 🇧🇷Cauã Ricardo / Assistentes: 🇺🇾Francisco González e 🇨🇱Raimundo Fuenzalida / TMO: 🇨🇱Ignacio Calle

🇨🇴Cafeteros

15 🇦🇷Franco Giudice (c), 14 🇨🇴Alain Altahona, 13 🇦🇷Leonardo Gea, 12 🇦🇷Manuel Alfaro, 11 🇨🇴Andrés Álvarez, 10 🇦🇷Julián Hernández, 9 🇦🇷Marcos Amorisa, 8 🇦🇷Juan Bautista Mernes, 7 🇨🇴Diver Ceballos, 6 🇦🇷Felipe Puertas, 5 🇦🇷Federico Lavanini, 4 🇦🇷Eliseo Fourcade, 3 🇦🇷Tomás Bertot, 2 🇦🇷Boris Wenger, 1 🇦🇷Javier Corvalán;

Suplentes: 16 🇦🇷Alvaro Llaver, 17 🇨🇴Carlos Angulo, 18 🇨🇴Daniel Gutierrez, 19 🇦🇷Gregorio Hernández, 20 🇦🇷Joaquin Sánchez, 21 🇦🇷Valentín Fernández, 22 🇦🇷Manuel de Marco, 23 🇦🇷Eliseo Morales;

🇺🇾Peñarol

Tries: Arcos Pérez (2), Pujadas, Vilaseca, Faccennini e Roger

Conversões: Favaro (4)

Penais: Favaro (2)

15 🇺🇾Jose Iruleguy, 14 🇺🇾Federico Favaro, 13 🇺🇾Felipe Arcos Pérez, 12 🇺🇾Andrés Vilaseca (c), 11 🇺🇾Mateo Viñals, 10 🇺🇾Felipe Etcheverry, 9 🇺🇾Tomás Inciarte, 8 🇺🇾Manuel Ardao, 7 🇺🇾Santiago Civetta, 6 🇺🇾Lucas Bianchi, 5 🇦🇷Nahuel Milán, 4 🇺🇾Eric Dosantos, 3 🇺🇾Ignacio Peculo, 2 🇺🇾Guillermo Pujadas, 1 🇺🇾Juan Echeverría;

Suplentes: 16 🇺🇾Emiliano Faccennini, 17 🇺🇾Mathias Franco, 18 🇺🇾Matías Benítez, 19 🇺🇾Diego Magno, 20 🇺🇾Carlos Deus, 21 🇺🇾Juan Manuel Tafernaberry, 22 🇦🇷Nicolás Riger, 23 🇺🇾Bautista Basso;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Jaguares XV Argentina 10 2 2 0 0 2 0 82 44 38 Peñarol Uruguai 9 2 2 0 0 1 0 63 10 53 Selknam Chile 6 2 1 0 1 1 1 66 32 34 Olimpia Paraguai 4 2 1 0 1 0 0 44 69 -25 Cafeteros Colômbia 1 2 0 0 2 0 1 22 77 -55 Cobras Brasil 0 2 0 0 2 0 0 20 65 -45

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;