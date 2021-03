Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Peñarol, do Uruguai, e Olimpia, do Paraguai, fizeram o jogo de abertura da SLAR 2021, a liga profissional sul-americana, no campo neutro de La Pintana, em Santiago, Chile. O clássico dos gigantes do futebol sul-americano começou com muita pressão do clube paraguaio, mas acabou com vitória folgada dos uruguaios, que conquistaram o ponto bônus ofensivo (4 tries) no fim para asseguraram o 40 x 11.



O jogo começou com o Olimpia superior, marcando o primeiro try com González, um dos únicos dois paraguaios que começaram jogando a partida pelo time alvinegro – com os demais treze sendo argentinos. O ponta marcou pelo lado curto do campo após a assistência inteligente do scrum-half Inchauspe, que ainda desperdiçou penal pouco depois.

O Peñarol demorou a flertar com as 22 de ataque e somente aos 16′ o argentino Martin Roger somou os primeiros pontos para os Carboneros com penal certeiro. A virada veio logo depois, quando finalmente o poderoso maul uruguaio, conduzido por Pujadas, atropelou. O oitavo argentino Conrado Roura foi quem apoiou.

A reta final do primeiro tempo foi de trocas de penais entre Roger e Urbieta, 2 para cada lado, com 16 x 11 no marcador nos instantes finais. Foi com o tempo esgotado que o Peñarol emplacou outro maul para Pujadas concluir com o segundo try, abrindo 23 x 11.

O segundo tempo teve outra dinâmica. O ritmo do jogo despencou, com o desgaste ficando evidente dos dois lados. Aos 51′, Roger somou novo penal de longa distância para o Peñarol, que negou visitas de perigo ao ataque do Olimpia, que não conseguiu mais criar. O pack uruguaio falou mais alto e no fim do jogo, com as substituições, cresceu.

Os Carboneros flertaram com o try 60′ quando Roger chutou cruzado para Vilaseca, mas o o knock-on privou os uruguaios do try. Foi aos 78′ que, finalmente, o Peñarol marcou com o scrum-half Nogués, finalizando pela jogada de velocidade da linha uruguaia, com direito a uma série de offloads. O Olimpia acusou o golpe e, já com o tempo esgotado, o Peñarol ainda emplacou uma série de fases nas 22 até Álvarez romper para o quarto e último try, assegurando o bônus ao elenco de Montevidéu. 40 x 11, números finais.

No próximo domingo, o Olimpia encara os chilenos do Selknam, ao passo que o Peñarol duela com os Cobras, do Brasil, que estreiam na competição.

🇺🇾Peñarol 40 x 11 Olimpia🇵🇾, em Santiago

Árbitro: Federico Anselmi🇦🇷 / Assistentes: Nehuen Rivero🇦🇷 e Cauã Ricardo🇧🇷 / TMO: Felipe Balbontín🇨🇱



Peñarol

Tries: Roura, Pujadas e Nogués

Conversões: Roger (3)

Penais: Roger (4)

15 Rodrigo Silva🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Nicolás Freitas🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Felipe Aliaga🇺🇾, 4 Juanjuan Garese🇺🇾, 3 Facundo Pomponio🇦🇷, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Matías Benítez🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Diego Arbelo🇺🇾, 18 Juan Echeverría🇺🇾, 19 Eric Dosantos🇺🇾, 20 Carlos de Amorim🇺🇾, 21 Santiago Álvarez🇺🇾, 22 Manuel Alonso🇺🇾, 23 Juan María Iruleguy🇺🇾;

Olimpia

Try: González

Penais: Urbieta (2)

15 Martín Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Francisco Diez🇦🇷, 12 Sebastián Urbieta🇵🇾, 11 Juan Daniel González🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 8 Ignacio Gandini🇦🇷, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Matías Gómez Vara🇦🇷, 5 Carlos Repetto🇦🇷, 4 Mauro Rebussone🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Axel Zapata🇦🇷 (2), 1 Rodrigo Martínez🇦🇷;

Suplentes: 16 Mariano Muntaner🇦🇷, 17 Javier Díaz🇦🇷, 18 Luis Quinteros🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Marcos Riquelme🇵🇾, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Rodrigo Gómez Vara🇦🇷, 23 Renato Cardona🇵🇾;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Peñarol Uruguai 5 1 1 0 0 1 0 40 11 29 Selknam Chile 5 1 1 0 0 1 0 35 12 23 Cobras Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jaguares XV Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cafeteros Colômbia 0 1 0 0 1 0 0 12 35 -23 Olimpia Paraguai 0 1 0 0 1 0 0 11 40 -29

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;