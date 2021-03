Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Quatro jogo e quatro vitórias. É esta a campanha do Peñarol, do Uruguai, até o momento na Superliga sul-americana (SLAR). Os Carboneros venceram em Santiago os chilenos do Selknam por suados 26 x 22, em jogo com 3 tries chilenos e 2 tries uruguaios. O Selknam havia vencido o Peñarol em Montevidéu em 2020 e o resultado desta terça teve sabor de resposta dos uruguaios.



Os uruguaios começaram o duelo com tudo e marcaram o primeiro try logo aos 4′, em jogada após lateral, com Civetta rompendo e Manuel Ardao finalizando. A resposta, no entanto, foi rápida, com o Selknam chegando a seu try – mas lamentando a perda da conversão – aos 9′, em jogada a partir de lateral, com o maul avançando e Sigren quase caindo para o try. Na sequência, a bola foi rapidamente aberta para a ponta cega, com try de Matías Garafulic. 07 x 05.

O Peñarol respondeu com penal chutado pelo argentino Roger, mas logo os uruguaios foram reduzidos a 14 por amarelo a Echeverría. O Selknam, entretanto, não capitalizou e teve um amarelo do seu lado pouco depois, para Saavedra. O jogo foi físico e de poucas emoções até o fim, com Roger chutando apenas mais um penal para os Carboneros e levando o embate à pausa em 13 x 05.

O segundo tempo começou péssimo para o Selknam, com o pilar Dittus recebendo amarelo. Roger puniu os donos da casa com novo penal, mas o jogo seguiu fechado, sem que os uruguaios conseguissem criar mais espaços. Foi aos 60′ que o duelo pegou fogo, com o Selknam marcando seu segundo try, pelas mãos de Nicolás Garafulic, finalizando boa movimentação da linha chilena, com Videla atraindo o tackle e dando a assistência final.

- Continua depois da publicidade -

O Selknam cresceu e, aos 65′, Baronio arrematou penal que colocou os chilenos na cola no placar, 16 x 15. Porém, a resposta foi imediata, com Roger somando mais 3 pontos com penal para o Peñarol. E a vitória uruguaia parecia certa aos 72′, quando o asa Ardao fez seu segundo try, após erro chileno na recepção de chute. Rodrigo Silva disparou e foi detido perto do in-goal, com a fase seguindo sendo rápida para Ardao cravar.

No fim, os chilenos conquistaram o terceiro try, em maul, com Martínez anotando os pontos e abrindo segundos finais de suspense, com o Selknam tendo ainda mais uma posse de bola. Porém, o Peñarol se defendeu e garantiu o suado triunfo.

No próximo domingo, o Selknam encarará os Cobras, ao passo que o Peñarol disputará a liderança com os Jaguares XV.

22 26

🇨🇱Selknam 22 x 26 Peñarol🇺🇾, em Santiago🇨🇱

Árbitro: Tomás Bertazza🇦🇷 / Assistentes: Esteban Filipanics🇦🇷 e Cauã Ricardo🇧🇷 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Selknam

Tries: M Garafulic, N Garafulic e Martínez

Conversões: Baronio (2)

Penais: Baronio (1)

15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Franco Velarde🇨🇱, 11 Maximiliano Filizzola🇦🇷, 10 Santiago Videla🇨🇱, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Santiago Portillo🇦🇷, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Martín Sigren🇨🇱, 5 Javier Eissmann🇨🇱, 4 Clemente Saavedra🇨🇱, 3 Matías Dittus🇨🇱, 2 Augusto Böhme🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Raimundo Martínez🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Salvador Lues🇨🇱, 19 Santiago Pedrero🇨🇱, 20 Nicolás Garafulic🇨🇱, 21 Lucas Carvallo🇨🇱, 22 Ignacio Albornoz🇦🇷, 23 Alfonso Escobar🇨🇱;

Peñarol

Tries: Ardao (2)

Conversões: Roger (2)

Penais: Roger (4)

15 José Maria Iruleguy🇺🇾, 14 Rodrigo Silva🇺🇾, 13 Tomás Inciarte🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Nicolás Freitas🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Felipe Aliaga🇺🇾, 4 Nahuel Milán🇦🇷, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Facundo Gattas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Ezequiel Ramos🇺🇾, 17 Facundo Pomponio🇦🇷, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Eric Dosantos🇺🇾, 20 Carlos Deus de Amorim🇺🇾, 21 Juan Chamyan🇺🇾, 22 Felipe Arcos Pérez🇺🇾, 23 Mateo Viñals🇺🇾;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Peñarol Uruguai 18 4 4 0 0 2 0 144 60 84 Jaguares XV Argentina 15 3 3 0 0 3 0 156 36 120 Selknam Chile 10 4 2 0 2 1 1 94 119 -25 Olimpia Paraguai 5 3 1 0 2 1 0 71 77 -6 Cobras Brasil 6 4 1 0 3 2 0 62 111 -49 Cafeteros Colômbia 1 4 0 0 4 1 0 57 181 -124

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;